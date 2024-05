Gaztelu amplia su flota de furgonetas camper

El tirón del caravaning en Bizkaia consolida la propuesta de Gaztelu Rent Car El auge de los viajes en caravanas, furgonetas camper, mini camper, etc. está impulsado también la demanda de estos vehículos de ocio en Euskadi. Así lo están comprobando en Gaztelu, que acaba de abrir una línea de alquiler de furgonetas camper en Bizkaia. Con más de medio siglo de trayectoria en automóvil de ocasión, la empresa familiar ha diversificado la actividad hacia estos vehículos, previendo un paulatino crecimiento que ya se está produciendo.

Hace apenas un mes comenzaron con los primeros vehículos minicamper para testar la demanda y ahora están ampliando la flota con más furgonetas camper para prepararse de cara a los próximos meses y la temporada alta de verano.

"Vamos poco a poco, pero hemos podido ver que hay un movimiento continuo y que va aumentando a medida que los días se hacen más largos", comenta Edurne Fuente, al frente de Gaztelu Rent Car. Su público es quienes quieren probar "el ruteo", la experiencia de viajar en estos vehículos, o realizarla esporádicamente alguna vez en el año. "Es un tipo de viaje que engancha bastante… de hecho hemos tenido parejas que han ido por primera vez y al dejar el vehículo ya han reservado su siguiente viaje".

La flota de alquiler de furgonetas Gaztelu incluye principalmente camper y minicamper, que ellos mismos encargan preparar, dotándolas de equipamiento para un uso campista. Este equipamiento varía según el vehículo, con tres propuestas y capacidades de dos a cuatro personas. Las minicamper tienen lo mínimo necesario para viajar en pareja: cama desplegable, cajoneras para los enseres, mesas y sillas de camping. Las furgonetas camper de cuatro personas incluyen techo elevable con cama, mueble con cajones que se hace una segunda cama, mesa, sillas, depósito de agua y batería auxiliar. Además, están las minicaravanas para familias que tienen capacidad máxima de dos adultos más dos niños y el equipamiento más completo. Incluyen literas, ducha, fuegos para cocinar, grifo, nevera, toldo exterior, etc.

De cara al futuro, no descartan seguir ampliando la flota a caravanas más grandes, ni expandirse a territorios limítrofes. Por el momento, su actividad se centra en la campaña de verano, donde se espera un importante movimiento de estos vehículos.

190.000 de estos vehículos se mueven en verano

Para hacerse una idea de la magnitud del "caravaning", el movimiento de estos vehículos en España durante todo el año es de entre 310.000 y 350.000 vehículos, según la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning ASEICAR.

Esta entidad aporta una radiografía de la actividad que se despliega en los meses de verano. Durante julio, agosto y septiembre se desplazan por el país 190.000 vehículos de ocio, de los que 70.000 son españoles y el resto viene de otros países. Esto supone un movimiento de 570.000 personas -3 por vehículo de media-, que realizan rutas de 18 días de media y con un gasto medio diario de 170 €.

Según esta entidad, el parque móvil español es de 350.000 vehículos entre autocaravanas, caravanas y campers. La flota de alquiler se cifra en 11.000 vehículos, que supone 40.000 viajeros -cuatro por vehículo- y 1.320.000 pernoctaciones al año, con una media de 120 días de alquiler por vehículo.

Todo este movimiento ha supuesto que de las 180 áreas para autocaravanas que existían en el año 2010 se hayan aumentado en 2024 las áreas disponibles hasta 1.350. Todavía lejos de las entre 2.000 y 2.500 que, según esta entidad, se necesitan en España para dar servicio al autocaravanista que se mueve en el país.

Fuente: Spb-servicios periodísticos