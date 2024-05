Lantronix presentará su nueva plataforma de software en la nube y sus rastreadores telemáticos en el Congreso Mundial de Soluciones IoT

Lantronix también dará a conocer su nuevo centro de gestión de flotas Tracx basado en navegador Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), líder mundial en soluciones IoT de computación y conectividad, ha anunciado hoy que su innovadora plataforma de software en la nube Percepxion® y sus nuevos rastreadores telemáticos de computación FOX4 y Bolero 43 se presentarán por primera vez en el próximo Congreso Mundial de Soluciones IoT, que se celebrará del 21 al 23 de mayo de 2024 en el Recinto de Gran Vía de Barcelona. Lantronix también presentará en primicia su próximo hub Tracx centralizado basado en navegador para la gestión integral de flotas y activos. Lantronix expondrá sus productos en el stand B98.

Mathi Gurusamy, director de estrategia de Lantronix, señala: "Estamos encantados de presentar nuestras soluciones más recientes, incluida la plataforma de software en la nube Percepxion y nuestra línea ampliada de productos de hardware, en el Congreso Mundial de Soluciones IoT de este año. Lantronix es la mejor opción para el éxito del IoT, ya que ofrece un conjunto de soluciones fiables, seguras y fáciles de implementar, además de contar con el apoyo de su excepcional equipo de atención al cliente".

Según Berg Insight, los envíos mundiales de dispositivos telemáticos posventa crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,5% en los próximos cinco años para alcanzar la cifra de 77,6 millones de unidades en 2027 por un valor total de mercado estimado en 3.700 millones de dólares estadounidenses en 2027. Los innovadores hardware y software de Lantronix se adaptan eficazmente a este mercado, apoyando estas tendencias de crecimiento.

Presentación de Tracx: Un hub revolucionario para la gestión de flotas y activos

La plataforma Tracx, cuyo lanzamiento está previsto próximamente, es un hub centralizado basado en navegador diseñado para revolucionar la gestión de flotas y activos. Esta completa herramienta permite a los usuarios rastrear, enviar, supervisar y obtener información valiosa de sus activos sin esfuerzo a través de una única plataforma optimizada.

Novedades de Lantronix

Plataforma de software en la nube Percepxion: Integrada en las galardonadas puertas de enlace IoT de Lantronix, enrutadores y otros dispositivos, esta plataforma ofrece una gestión sólida y segura del ciclo de vida de los dispositivos. Está diseñada para un uso intuitivo en despliegues de borde globales, lo que facilita más que nunca la gestión eficaz de las necesidades de IoT. Rastreador FOX4 Edge Compute: Combinando la tecnología celular y GNSS con la conectividad BLE y Wi-Fi®, el rastreador FOX4 está construido para la versatilidad, soportando una amplia gama de aplicaciones, desde bulliciosos paisajes urbanos a entornos industriales robustos. Rastreador Bolero 43 Edge Compute: Diseñado para la gestión de activos y flotas, así como para aplicaciones de IoT industrial, Bolero 43 presenta un diseño duradero con una clasificación IP68, lo que garantiza su rendimiento en las condiciones más exigentes. Hardware fiable, desempeño de confianza

Además de sus últimas innovaciones, Lantronix también presentará soluciones consolidadas y fiables, entre las que se incluyen:

Módem M114Cat-1BIS: Ahora disponible en toda la región EMEA, este módem serie a móvil sigue apoyando a las industrias con una conectividad inalterable. Pasarelas de la serie G520: Estas resistentes pasarelas LTE y 5G están diseñadas para aplicaciones críticas de Industria 4.0, seguridad y transporte. Pasarelas IoT compactas X300: Combinan el hardware esencial de las pasarelas IoT con suscripciones a servicios premium para una gestión centralizada de los dispositivos y una mayor seguridad. Conectividad simplificada

Los servicios de conectividad de Lantronix proporcionan una gestión de flotas IoT global y sin fisuras mediante una SIM universal, ofreciendo soluciones de operador y conectividad personalizadas para satisfacer las diversas necesidades del entorno.

Acerca de Lantronix

Lantronix Inc. es un proveedor global de soluciones IoT de computación y conectividad dirigidas a sectores de alto crecimiento, como las ciudades inteligentes, la automoción y la empresa. Los productos y servicios de Lantronix permiten a las empresas alcanzar el éxito en los crecientes mercados de IoT ofreciendo soluciones personalizables que abordan las diferentes capas de la pila IoT. Las soluciones de vanguardia de Lantronix incluyen infraestructura de subestaciones inteligentes, sistemas de infoentretenimiento y videovigilancia, además de gestión avanzada fuera de banda (OOB) para computación en la nube y de borde.

Más información en el sitio web de Lantronix.

"Declaración de «Puerto seguro» al amparo de la Ley de reforma de litigios sobre valores privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995: El presente aviso a los medios de comunicación contiene declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes federales sobre valores, incluidas, entre otras, las declaraciones relacionadas con el próximo centro Tracx centralizado y basado en navegador para la gestión integral de flotas y activos, Percepxion, el producto de hardware y los servicios de conectividad, incluidas las declaraciones sobre su fiabilidad, seguridad y flexibilidad. Dichas declaraciones prospectivas están basadas en nuestras expectativas actuales y sujetas a riesgos e incertidumbres considerables que podrían hacer que nuestros resultados reales, negocios futuros, situación financiera o rentabilidad difieran sustancialmente de nuestros resultados históricos o de aquellos expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa".

© 2024 Lantronix, Inc. Todos los derechos reservados. Lantronix es una marca comercial registrada. El resto de nombres y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.