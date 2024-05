20 cursos imprescindibles para emprender en internet, impartidos por Escuela Emprende

En la actualidad, saber cómo crear un negocio online rentable es casi tan importante como en su momento lo fue aprender a leer y escribir. Dominar un proyecto para emprender en la era de internet abre muchísimas oportunidades de generar ingresos que pueden transformar la calidad de vida. Aunque no se requiere de extensos conocimientos, sí se necesitan los precisos para iniciar.

Es por ello que Gonzalo de la Campa y otros grandes referentes del marketing online que colaboran con Escuela Emprende han creado un paquete de 20 cursos imprescindibles para comenzar un negocio online. Están organizados en dos fases: Primero la creación y aprendizaje iniciales y segundo la visibilidad y ventas.

FASE 1: Cursos para crear un negocio rentable Para generar ingresos en internet, primero hay que crear una buena página web, academia online o tienda online. Pero las webs bonitas ya no venden. Es importante que la web tenga los elementos necesarios para convertir a las visitas en clientes. Por ejemplo, una buena página web, academia o tienda online necesitaría 50 visitas para conseguir un cliente y una web mal optimizada, aunque sea bonita, necesitaría 1.000 visitas para conseguir un cliente.

El promotor de este proyecto, Gonzalo de la Campa cuenta con cursos donde explica con todo detalle como diseñar páginas web en WordPress, academias o tiendas online que generen ingresos. Además, en su escuela online con +15.000 alumnos colaboran otros profesores que son auténticos referentes en el mundo online como Roxana Falasco, Dean Romero, Joan Boluda, Fernando Tellado, o Borja Girón, entre otras personalidades.

Estos son algunos de los Cursos Online de Escuela Emprende recomendados para emprender en Internet

Curso Divi En este curso se aprende a diseñar una página web propia en solo 7 días con el Tema de WordPress más popular del mundo. Divi es uno de los maquetadores visuales más reconocidos actualmente, con el que miles de negocios crean su página web de forma intuitiva y sencilla.

Curso Elementor Un curso para dominar la creación de páginas web de forma sencilla en menos de una semana con Elementor. Este es otro maquetador visual que hace muy fácil realizar una página web en pocos días sin tener conocimientos previos.

Curso Divi Avanzado Diseñado para ampliar las capacidades del tema Divi con plugins avanzados que potencian la presencia online. El tema Divi cuenta con infinidad de plugins para WordPress, que añaden funcionalidades espectaculares a una página web de forma sencilla.

Curso Academias Online Sirve para integrar una academia en una web de WordPress para vender cursos online y generar ingresos escalables. Pocos negocios hay mejores que la venta de cursos, ya que pueden crearse sin apenas inversión y no se necesita enviar productos ni temas logísticos complejos. Simplemente, se graba en vídeo lo que el instructor sabe hacer y lo vende a cualquier parte del mundo.

Curso WooCommerce Aquí se enseña a crear una tienda online propia de manera rápida y sencilla, directamente en la página web de la empresa. Si esta tiene productos que vender, WooCommerce es una de las mejores formas de hacerlo en WordPress.

Curso Shopify Diseñado para preparar todo lo necesario para lanzar una tienda online de forma fácil y efectiva con Shopify.

Curso Multi Idioma Aprender a traducir una web en WordPress a varios idiomas, para alcanzar audiencias internacionales.

Curso Diseño Básico Creado para descubrir las reglas fundamentales del diseño web, para cautivar a los visitantes.

Curso Prompt Engineer En este curso el estudiante se sumergirá en el mundo de la inteligencia artificial para usarla como un profesional.

Curso Fiscalidad Autónomos Un curso para resolver dudas sobre impuestos, altas y más, algo imprescindible para autónomos.

Curso de Canva Un curso muy útil para crear contenidos, presentaciones, ebooks, carteles, logotipos, folletos, editar imágenes con Inteligencia Artificial, crear vídeos y reels para redes sociales y todo ello de forma sencilla y con plantillas.

FASE 2: Aumentar la visibilidad y las ventas online En la segunda fase, están incluidos programas orientados a consolidar el proyecto, hacerlo viable y que pueda crecer con el tiempo. Aquí los alumnos podrán conocer el manejo de herramientas vitales como Inteligencia Artificial, Embudo de ventas, YouTube, Telegram y WhatsApp. De la misma manera, aprenderán estrategias para conseguir clientes, generar afiliaciones y optimizar la página web con el curso de SEO WordPress.

Por otra parte, en esta etapa también se entrena a los alumnos en Diseño Web con un enfoque más profesional, para que puedan gestionar clientes y precios. De igual manera, se les enseña a diseñar y vender cursos bonificables por la Fundae, y se imparte el curso de Lanzamientos Automatizados con el Método C.A.M.P.A.

Estos son algunos de los cursos que disponibles en Escuela Emprende donde se aprenderá a cómo conseguir clientes para un negocio.

Curso Embudo de Ventas Creado para dominar la creación de embudos de ventas y atraer clientes de forma automatizada.

Curso Inteligencia Artificial Aqui el estudiante se convertirá en un experto en inteligencia artificial, aprovechando todo su potencial. Este es uno de los cursos de Inteligencia Artificial más completos que existen en habla hispana y cuenta con actualizaciones permanentes.

Curso Conseguir Clientes En este curso se aprenden estrategias efectivas para conseguir clientes y aumentar los ingresos. Esta formación cuenta con multitud de estrategias y experimentos realizados durante años y resumidos para que se puedan aplicar de forma rápida.

Curso YouTube Una formación diseñada para descubrir cómo hacer crecer un canal de YouTube y multiplicar los ingresos. Antes de crear el canal en YouTube se aprenderán las mejores estrategias para crecer más rápido.

Curso Afiliados Creado para aprender a generar ingresos pasivos mediante estrategias de marketing de afiliación. Esto permitirá ganar comisiones vendiendo cursos o productos de otras personas o empresas.

Curso WhatsApp y Telegram Potenciar las ventas utilizando WhatsApp, Telegram y técnicas de neuromarketing. WhastApp es quizás la herramienta más rápida y sencilla para disparar ventas, pero hoy en día la mayoría de emprendedores no aprovecha todo su potencial.

Curso SEO WordPress Optimizar al máximo una página web para enamorar a Google y destacar en las búsquedas.

Curso Diseñador Profesional Convertirse en un diseñador web profesional y hacer despegar las ventas. Todos los trucos para diseñar páginas web para los clientes, de forma más rápida y efectiva, junto a estrategias para conseguir contrataciones antes que otros diseñadores web.

Curso FUNDAE Preparar una academia para vender cursos bonificables por FUNDAE y aumentar la clientela.

Curso Lanzamientos Automatizados Una formación para dominar el arte de los lanzamientos automatizados y generar ingresos consistentes.

Más cursos online para emprendedores Escuela Emprende es una academia especializada en la difusión de cursos para que las personas sepan cómo crear un negocio online. Disponen de programas actualizados sobre Inteligencia Artificial, WordPress, embudos de venta, conseguir clientes, crear academias online, cursos de afiliados y tiendas online entre otros. Sus números revelan el enorme éxito que ha tenido, con más de 15.000 alumnos en unos 30 países, además de libros exitosos y millones de visualizaciones en la Internet.

Además, permanentemente lanzan nuevos cursos. Próximamente, sacarán cursos de Canva, cursos de Instagram, etc.