Formación en ciberseguridad a través de la Living App de Hack by Security en Movistar Plus+

Hoy en día, millones de personas están conectadas a través de algún dispositivo durante buena parte del día. Esta dinámica expone a los equipos electrónicos a posibles ataques cibernéticos. Esto se debe a que hay criminales digitales que lucran con el secuestro de información y el sabotaje de bases de datos.

En este contexto, los especialistas de Hack by Security consideran que no solo es importante que las personas y empresas implementen estrategias e infraestructura para mitigar los riesgos digitales, sino que también es necesario capacitarse sobre las últimas tendencias del sector de ciberseguridad. De esta manera, es posible tomar decisiones informadas y reforzar la integridad digital.

Para alcanzar este objetivo, esta empresa ha desarrollado una Living App, respaldada por Movistar Plus+. Esta aplicación se encarga de mejorar la protección de múltiples dispositivos a partir de una solución personalizada de formación.

Cursos completos hechos por profesionales Una de las ventajas de una Living App es que permite a los usuarios acceder a cientos de contenidos de formación en ciberseguridad, adaptados a diferentes edades y públicos. En este caso, el objetivo de Hack by Security es proporcionar herramientas para protegerse al navegar por internet o usar redes sociales, entre otras alternativas.

A propósito de esto, en la aplicación hay un compilado de conferencias, charlas y cursos, así como material didáctico y fuentes de consulta ilimitadas a las que se puede acceder desde cualquier lugar. Cabe destacar que los cursos y charlas de esta app están liderados por profesionales especializados y por hackers expertos que han podido desglosar muchas de las complejidades del ciberespacio. Estos expertos conocen de primera mano a los riesgos presentes y futuros en esta área.

Por ejemplo, uno de los profesionales que forma parte de esta app es Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica, quien ofrece una entrevista completa sobre los retos a los que se enfrentan diferentes sectores en el campo de la seguridad cibernética. Junto a él, también se encuentran materiales de consulta y conferencias dictadas por Kevin Mitnick. Este hombre ha sido considerado como uno de los hackers más importantes del mundo y disfruta de un amplio respeto. Las apreciaciones de estos especialistas son de vital importancia para agentes del sector de las tecnologías y las telecomunicaciones.

Formación masiva y de fácil acceso Hack by Security se encargó de diseñar e implementar una Living App directamente en las plataformas de consulta de Movistar Plus+, para que todos los usuarios de este sistema puedan acceder a sus contenidos. A su vez, para realizar un curso, solo es necesario tener contratado Movistar+. Dentro de esta plataforma hay una sección de educación y cultura en la que se encuentra el ícono de Living App. Una vez allí, los usuarios encuentran un listado con todos los cursos, charlas, conferencias y complementos para ampliar sus conocimientos sobre ciberseguridad.

Gracias a la Living App desarrollada por Hack by Security es posible disfrutar de mayor seguridad al operar distintos dispositivos digitales.