Una emprendedora lucense, entre las mujeres líderes del ecosistema empresarial español

Celebrando el liderazgo femenino. Noemí Rodríguez, CEO y cofundadora de Himikode, reconocida como una de las mujeres de la "Guía de mujeres líderes del ecosistema empresarial". El ecosistema WITH reconoce en su gala anual de Bilbao la contribución de las mujeres hacia nuevos modelos de liderazgo En un reconocimiento a su trayectoria como emprendedora y al aporte innovador al mundo empresarial, Noemí Rodríguez, CEO y cofundadora de Himikode, la empresa que ha desarrollado HKoffee, ha sido seleccionada para figurar en la "Guía de mujeres líderes del ecosistema empresarial", un listado de los perfiles de las mujeres más influyentes en el ecosistema español. Su elaboración está coordinada por WITH (antes #WomenInTechSpain) con el apoyo de Enisa, tomando el relevo de la guía "Mujeres referentes del emprendimiento innovador en España", un documento elaborado desde el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora. La guía nació con el objetivo de hacer más visible la figura de la mujer emprendedora e impulsar un sector que necesita todo el talento posible en igualdad de condiciones.

La trayectoria de Noemí se ha dirigido hacia la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito público y privado, culminando en la empresa Himikode bajo cuya dirección se ha posicionado en el ecosistema innovador y tecnológico para la industria alimentaria que opera en el canal Horeca. Su liderazgo efectivo y el compromiso con la innovación han resultado en prácticas empresariales de alto nivel y en el crecimiento del tejido empresarial gallego.

Este reconocimiento culminará el día 23 de mayo en la Gala Mujeres Líderes de WITH, que prevé congregar a más de 300 personas, entre las que estará Noemí Rodríguez, en la cual se reconocerá y premiará la trayectoria de mujeres líderes que han generado impacto y están marcando la diferencia en sus diferentes campos de actuación.

"Es un auténtico honor figurar en esta Guía, lo que supone un reconocimiento a mi trayectoria profesional en la que la innovación y la visibilización de los nuevos modelos de liderazgo han sido un aspecto clave", declaró Noemí Rodríguez.

Sobre Himikode

Himikode es una empresa española de base tecnológica fundada en Lugo en 2018 por Noemí Rodríguez y Raúl G. Bayón, dos empresarios con reconocida experiencia en el ámbito digital y de las telecomunicaciones. Nace con la misión de digitalizar el canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) mediante soluciones tecnológicas basadas en datos e IA para la industria alimentaria que opera en este canal con el objetivo de trasformar los puntos de venta físicos en fuentes de información que aporten conocimiento a la industria para garantizar la calidad de la experiencia de consumo y aumentar su rentabilidad.

Sobre WITH

WITH es un ecosistema de mujeres líderes y directivas que tiene como propósito promover nuevos modelos de liderazgo, integradores, auténticos, conectados y adaptados al entorno de hoy, que trasciendan la cuestión de género.