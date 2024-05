FGN Company introduce el concepto de agencia 'all inclusive' en el mundo del marketing y la publicidad

MADRID, ESPAÑA — FGN Company, fundada en 2015, planifica establecer su presencia como una agencia de marketing y publicidad innovadora, con un equipo de creativos expertos con un enfoque disruptivo que prioriza la creatividad y promete revolucionar la industria publicitaria. Una oferta de servicios que abarca desde marketing digital hasta el alquiler de espacios creativos, FGN Company implanta en el sector un nuevo modelo de negocio: "all inclusive agency", facilitando a las marcas la realización de campañas publicitarias eficaces y creativas desde una única plataforma.

FGN Company en Madrid: Una inauguración exclusiva El próximo 18 de mayo, FGN Company celebrará la apertura de su nueva sede en Moratalaz, un evento que promete ser un punto de encuentro para creativos y profesionales de diversas industrias. La inauguración contará con actividades como un photocall, sesiones de tatuajes y tooth gems, además de la presencia de un DJ y un artista invitado que amenizarán la noche. Este potencial evento no solo servirá para el aterrizaje de la empresa en Madrid, sino que también fortalecerá su red de colaboraciones, con la participación de marcas patrocinadoras, influencers y medios digitales, capturando la esencia innovadora de FGN Company.

El concepto 'all inclusive' de FGN Company Lo que verdaderamente distingue a FGN Company en el competitivo mercado de Madrid es su revolucionario concepto de "all inclusive agency". Este enfoque permite a la agencia manejar todos los aspectos de la producción publicitaria internamente, desde la concepción creativa hasta la ejecución final.

Con instalaciones como estudios de grabación musical, estudios fotográficos y platós, equipados con la mejor tecnología, FGN Company no depende de terceros para realizar sus proyectos. Este modelo no solo optimiza los tiempos de producción y mejora la coherencia creativa, sino que también ofrece a los clientes una solución eficiente y coste-efectiva para todas sus necesidades publicitarias.

Para más información:

Se puede visitar la web

Correo electrónico: info@fgncompany.com