Excelencia en la construcción de lujo mejorando la experiencia del cliente, por ARH Economist

En el exclusivo mundo de la construcción de lujo, donde la calidad y la atención al detalle son fundamentales, es relevante tener de forma constante el compromiso continuo con la mejora de la experiencia del cliente. Desde el diseño del proyecto hasta la entrega final, intentando superar cada año las expectativas de los clientes más exigentes.

Ahora para poder garantizar una experiencia del cliente inigualable en el sector de la construcción de lujo, se deben tener en cuenta una serie de ítems que conllevan al riesgo constante y que pueden reducir la rentabilidad de la empresa o, lo que es peor, su cadena de valor y su imagen. La personalización absoluta en cada proyecto se aborda con un enfoque personalizado, teniendo en cuenta las preferencias y necesidades específicas de cada cliente. Desde el diseño arquitectónico hasta la selección de materiales y acabados, cada detalle se adapta para reflejar el estilo y la visión únicos de los clientes, aquí desde los tiempos ejecución, la operativa, la falta de material, los excesos en presupuestos, las desviaciones económicas, la falta de orden en los tiempos semanales, la falta de personal idóneo o bien del propio personal que no lleva un orden de sus objetivos, alineados con la obra, y que se adapte a los recursos, la falta de información al cliente que es quien paga, entre otros puntos más, refleja todo esto un alto impacto de carácter económico en todas las empresas constructoras y contratas tercerizadas.

¿Un cliente de lujo que está dispuesto a pagar grandes sumas de dinero por un producto o servicio, en este caso especial, tiene que pasar por situaciones incómodas por falta de orden en algunas empresas? La respuesta es NO

¿Se pueden controlar los riesgos, asociados a la tesorería, los tiempos, y la operativa? Evidentemente la respuesta es SI

Brindar transparencia y comunicación constante, de forma abierta con los clientes en cada etapa del proceso. Desde la planificación inicial hasta la fase de construcción, proporcionando actualizaciones regulares y asegurarnos de que estén completamente informados y tranquilos en todo momento, reducirá las desviaciones y el cliente estará contento. Comprometerse a ofrecer solo la más alta calidad en cada aspecto de los proyectos, trabajando con proveedores de renombre para garantizar que cada detalle, desde la carpintería hasta los acabados de lujo, y que cumpla con los más altos estándares de excelencia y artesanía, evitará dolores de cabeza y reducirá los tiempos de ejecución que, como bien se sabe, el tiempo es dinero. Brindar un servicio al cliente excepcional en todo momento. Desde el primer contacto hasta la entrega final, y garantizar su completa satisfacción con cada aspecto del trabajo, hará que la empresa sea rentable y la cadena de valor continúe elevada. Se debe recordar que un cliente recomienda a otros 3. Buscar constantemente nuevas formas de innovar y mejorar los procesos y servicios. Desde la implementación de tecnologías de vanguardia hasta la adopción de prácticas sostenibles, manteniéndose a la vanguardia de la industria para ofrecer resultados excepcionales y sostenibles a los clientes.

¿Qué papel desempeña la dirección financiera?

En este contexto, la dirección financiera y el CFO de la empresa desempeña un papel crucial en la gestión y el éxito de los proyectos de construcción de lujo. Algunos aspectos importantes a tener en cuenta incluyen:

Planificación Financiera Estratégica que se encarga de diagramar la estratégica económica para cada proyecto de tal forma de estables en todo momento sin tensiones de tesorería, tiempos, cronogramas, logística, entre otros asegurando que se asignen los recursos adecuados y se maximice la rentabilidad sin comprometer la calidad ni la excelencia en la construcción. Por otra parte, supervisará de cerca los costes y presupuestos de cada proyecto, sin desviaciones imprevistas, garantizando que se mantengan dentro de los límites establecidos y que se cumplan las metas financieras establecidas.

En cuanto a la gestión de riesgos se deben identificar y gestionar los riesgos financieros, es fundamental para proteger la inversión y asegurar la viabilidad financiera de cada proyecto de obra. La dirección financiera implementará siempre estrategias para mitigar los riesgos y proteger los intereses de los clientes y stakeholders.

Están orgullosos de ser expertos en la gestión financiera para diferentes empresas líderes en la construcción de lujo en España y están ansiosos por seguir superando las expectativas de los clientes más exigentes en cada proyecto que colaboran.

En el grupo ARH Economist, disponen de economistas CFO director financiero cualificados, con visión empresarial en el cual procuran ser protagonista en su desempeño implicándose en los proyectos de forma completa, aportando valor a las empresas que representan. Cuentan con más de 15 años de experiencia en el sector económico, gestión y administración de empresas, en los cuales son expertos en finanzas, donde lideran la planificación, la ejecución, la gestión del tiempo y el control de la estrategia económica para diferentes empresas, alineadas siempre con el presupuesto y los objetivos de la organización.

Su misión es garantizar la sostenibilidad, la liquidez y la viabilidad de las empresas que representan, optimizando los recursos económicos, evaluando y gestionando los riesgos, y aprovechando las oportunidades del mercado.

Para ello, se apoyan en una visión global y tecnológica, que les permite analizar los datos y las tendencias locales y globales, adaptándose al entorno volátil y competitivo actual, aportando valor, ayudando a solucionar, resolver, y gestionar la operativa de vuestra empresa, con el objetivo de obtener los dream equation, (DESEOS) y resultados económicos que se pretenden, como a su vez mejorar el rendimiento, productividad, rentabilidad, solvencia y liquidez.

Este despacho profesional de consultoría especializasa advisor financial - ARH Economist, con sede en Madrid y Marbella, a través de su CEO, el economista Andrés Hassen brinda desde el año 2003 las estrategias, soluciones y conclusiones necesarias para que sus clientes puedan tomar las mejores decisiones en el momento correcto, asesorando con total confidencialidad y compromiso. Su lema es: "Lo importante para el cliente es importante para nosotros".