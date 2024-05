La industria vinícola es un arte en constante evolución, donde cada botella cuenta una historia única que refleja el alma de la tierra y el esfuerzo de quienes la cultivan. En este universo apasionante, Hugo Fernández e Ignacio Pariente celebran un nuevo hito: la asociación entre Difersa & Primavinia y A Vilerma (D.O. Ribeiro), tras la adquisición de esta última por el grupo José Pariente. Esta alianza marca un antes y un después en la comunidad gallega, consolidando aún más la presencia y el compromiso de ambas empresas con el mundo del vino.

Un liderazgo consolidado: Hugo Fernández y Difersa & Primavinia Desde su fundación en 1978, Difersa & Primavinia ha sido sinónimo de excelencia y pasión por el vino. Bajo el liderazgo de Hugo Fernández, este grupo empresarial se ha consolidado como uno de los referentes en la selección y distribución de vinos de alta calidad, así como en otros sectores como la venta online, las exportaciones y desarrollo de software. Con más de 30 años de experiencia en el sector, Hugo Fernández ha liderado un equipo comprometido con la búsqueda constante de los mejores productos y la satisfacción del cliente.

Desde vinos blancos con D.O. Rías Baixas, elaborados con la emblemática uva albariño, hasta tintos robustos de D.O. Ribera del Duero, el catálogo de vinos que posee Difersa & Primavinia se destaca por su diversidad y calidad. Cada botella de vino cuenta una historia única que refleja el carácter y la tradición de su región. Además, la compañía ofrece una amplia selección de espumosos de la región Corpinnat y la prestigiosa D.O. Champagne, así como destilados, productos alimenticios gourmet y accesorios para servir vinos con estilo y elegancia.

Un futuro prometedor: innovación y compromiso con la calidad La asociación entre Difersa & Primavinia y A Vilerma (D.O. Ribeiro) representa un emocionante capítulo en el viaje de ambas empresas. Con Hugo Fernández y su equipo al timón, esta alianza promete llevar la experiencia del vino a nuevas alturas, ofreciendo a los clientes una selección aún más amplia y diversa de productos de alta calidad. Desde los viñedos hasta la copa, Difersa & Primavinia continúa su compromiso con la excelencia y la pasión por el vino, llevando la cultura vinícola a cada rincón del mundo.

En resumen, la alianza alcanzada entre el grupo de compañías Difersa & Primavinia y A Vilerma (D.O. Ribeiro) representa un emocionante paso hacia adelante en el panorama vinícola de Galicia y España. Con Hugo Fernández liderando el camino, estas empresas prometen llevar la pasión por el vino a nuevos horizontes, ofreciendo una selección diversa y excepcional de productos de alta calidad.