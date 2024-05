La importancia de las reparaciones e impermeabilizaciones de cubiertas, explicado por Para-Aguas Canarias

La humedad es uno de los problemas más frecuentes en todo tipo de edificaciones y sus efectos pueden afectar severamente los diversos elementos expuestos. Esto incluye cubiertas, azoteas y patios, donde la acumulación de agua suele provocar manchas, grietas, moho o hundimientos, entre otros males.

Además, si no se aplican los correctivos de manera oportuna, la humedad puede ocasionar daños estructurales. Por este motivo, es conveniente realizar impermeabilizaciones de las cubiertas, terrazas, techos y los demás elementos de la vivienda que se mantienen expuestos a la intemperie.

En este sentido, Para-Aguas Canarias es una empresa con gran experiencia en Islas Canarias. Esta firma ofrece soluciones para proteger las estructuras de viviendas y naves industriales de los efectos del agua.

Impermeabilizaciones para zonas transitables Una de las cualidades de Para-Aguas Canarias es que trabaja con materiales que ofrecen impermeabilización máxima y son totalmente transitables, lo que los convierte en elementos ideales para la protección de superficies de uso frecuente como terrazas, azoteas, pisos exteriores y patios.

Adicionalmente, esta empresa trabaja con materiales certificados como fibra de vidrio y membranas de poliuretano acrílico totalmente transitables. Por otro lado, se ofrecen 10 años de garantía en las obras de impermeabilización en estas áreas.

Soluciones para cubiertas no transitables De igual modo, esta compañía ofrece su experiencia y capacidad técnica para las reparaciones y protecciones de estructuras no transitables como techos, tejados, canalones y paneles de naves. En este tipo de obras, la garantía ofrecida es de 15 años y también se emplean materiales de alta durabilidad y fijación, de acuerdo con las características de la cubierta existente.

Por último, a través de la página web de Para-Aguas Canarias se puede solicitar un presupuesto con validez en todas las islas de esta comunidad. Gracias a esta empresa es posible acceder a impermeabilizaciones que suponen una solución eficiente al problema de la humedad.