beWanted revoluciona la selección de personal con IA y pools de talento

Madrid, mayo 2024 – beWanted, líder en innovación de modelos de selección de personal, está transformando la manera en que las empresas y candidatos se encuentran gracias a la inteligencia artificial y un innovador modelo de pools de talento. Este cambio es posible gracias a la colaboración con destacados socios, los talent pool managers, que juegan un papel clave en este nuevo enfoque.

Caso de éxito: Platino Empleo Un claro ejemplo del impacto de esta tecnología es Platino Empleo, una plataforma diseñada específicamente para el sector audiovisual, iniciativa lanzada por EGEDA, la asociación de productores de contenido audiovisual. Gracias a este talento pool, las productoras de cine, televisión o videojuegos pueden acceder rápidamente a profesionales cualificados, reduciendo significativamente el tiempo de contratación y asegurando que cuentan con el personal adecuado. La implementación de esta tecnología ha permitido a numerosas productoras cubrir vacantes críticas en tiempo récord, mejorando su operatividad y eficiencia.

beWanted ha desarrollado una tecnología avanzada que permite la creación de talent pools, facilitando a las empresas y candidatos encontrarse de manera más efectiva. Esta herramienta no solo mejora el proceso de selección, sino que también optimiza la gestión del talento, ofreciendo una solución integral para las necesidades de recursos humanos.

Juan Torroba, CEO de beWanted, comenta: "Queremos revolucionar la forma en que las empresas y los candidatos se conectan. La inteligencia artificial nos ayuda a analizar grandes volúmenes de datos y a identificar los mejores talentos de manera precisa y rápida. Con nuestro nuevo modelo de pools de talento, las empresas tienen acceso directo a una base de candidatos altamente cualificados, listos para los retos del mercado laboral actual."

Innovación y tecnología al servicio de la selección La plataforma de beWanted utiliza algoritmos de IA para identificar patrones y tendencias en los datos de los candidatos, permitiendo así una selección más afinada y personalizada. Este enfoque no solo ahorra tiempo y recursos a las empresas, sino que también mejora la experiencia de los candidatos, quienes reciben propuestas alineadas con sus habilidades y aspiraciones profesionales.

Talent Pool Managers: socios estratégicos En el corazón de esta transformación están los talent pool managers, socios estratégicos que desempeñan un papel crucial en la gestión y curación de los pools de talento. Estos expertos trabajan estrechamente con las empresas para entender sus necesidades específicas y asegurar que los candidatos propuestos sean los más adecuados para cada posición. Esta colaboración garantiza que las empresas no solo encuentren el talento que buscan, sino que también puedan mantener una relación continua y enriquecedora con los candidatos.

beWanted ha implementado su tecnología en colaboración con diversos sectores, incluyendo educación, deportes y gastronomía, a través de iniciativas como Platino Empleo (Industria Audiovisual), Tur Jobs (Turismo Guatemala), Acade Jobs (Profesores), Fitness y Empleo (Asociación FNEID para el deporte), GastroTalent (Restaurantes), Talento beFP y FarmaEmpleo (Farmacias). Estas alianzas destacan la versatilidad y eficacia del modelo de pools de talento, demostrando su capacidad para adaptarse a las necesidades de diferentes industrias.

Sobre beWanted beWanted es una plataforma tecnológica que ofrece soluciones innovadoras para la selección de personal. Con un enfoque centrado en la inteligencia artificial y la creación de pools de talento, beWanted facilita la conexión entre empresas y candidatos, optimizando el proceso de selección y mejorando la gestión del talento. Más información en la web.

Para más información, entrevistas o material adicional, contactar a: info@bewanted.com

Nombre del Contacto de Prensa: Miguel Torres