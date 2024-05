XY Marketing ofrece un servicio de prospección de clientes para empresas B2B y B2C

El marketing es un conjunto de técnicas y estrategias utilizadas por una marca o empresa, con la finalidad de diseñar, comunicar, intercambiar y entregar ofertas o mensajes que otorgan valor e interesan a diversos clientes, audiencias y personas en general.

En ese sentido, la mercadotecnia se ha convertido en los últimos años en una de las acciones más importantes de las empresas porque genera crecimiento y posicionamiento, además de dar sentido a los proyectos que se piensan desde las diferentes áreas de una compañía.

Dentro de este universo se encuentra lo que se conoce como prospección de clientes, que es una serie de actividades mediante las cuales las organizaciones seleccionan a sus posibles clientes. Desde la firma XY Marketing facilitan esta clase de servicio para empresas B2B y B2C.

La prospección de clientes en frío o en caliente La prospección de clientes en frío es la técnica más tradicional donde las empresas se dirigen a clientes desconocidos, con el objetivo de ofrecer un producto que en la mayoría de los casos no esperan. Por esta razón, los vendedores deben contar con un discurso trabajado y preparado para la ocasión, ya que es probable que exista un no como respuesta.

Por su parte, la prospección de clientes en caliente hace referencia a los casos donde los usuarios están realmente interesados en adquirir ese producto o servicio ofrecido. En este campo puede ocurrir que la persona ya haya tenido un primer contacto con el vendedor en algún otro lugar o que, incluso, conozca la empresa por alguna referencia cercana o gusto personal.

Con las técnicas en geomarketing que implementa XY Marketing es posible concretar operaciones bajo ambas modalidades. La empresa se ocupa de realizar un análisis profundo sobre el cliente en cuestión, en el que identifica quién es, qué consume y dónde lo hace.

A partir de esta valiosa información, es que desarrolla prospectos integrales, eficientes e innovadores para los ámbitos B2B (datos de contacto, sector económico, tamaño, ubicación e información de propiedades y vehículos corporativos) y B2C (datos personales, contacto, demografía, grupo socioeconómico, etc.).

Beneficios de la prospección de clientes y estrategias básicas para conseguir un proceso exitoso Los beneficios que proporciona la prospección de clientes para las empresas son múltiples, entre los cuales destacan la ampliación y optimización de la base de datos de la clientela, y la construcción de un perfil exacto del cliente (edad, sexo, profesión, estado civil y ubicación).

Para que este mecanismo sea exitoso se pueden implementar estrategias como el social selling, incorporar un software de clientes o CRM, y conocer a la perfección a la empresa o usuario al que se dirige.

Todos estos pasos son posibles de cumplir gracias al aporte de una compañía como XY Marketing, una empresa chilena de tecnología con amplia trayectoria en la prospección de clientes y la utilización de avanzados sistemas de información geográfica, Big Data y Business Intelligence.