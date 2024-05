Luminarias elegantes y de alto rendimiento que perduran en el tiempo

Los sistemas de iluminación SLIM y SLIM SYSTEM, desarrollados por el diseñador Josep Lluscà para la firma SIMON, brindan una luz LED suave y uniforme y un diseño atractivo y minimalista, que las convierte en un objeto de decoración de gran belleza. Su creador nos ilustra su deseo de “diseñar la luz”.

Las luminarias SLIM y SLYM SYSTEM recibieron una mención especial por su diseño innovador en los Premios Barcelona Building Construmat 2017 y prestigiosos premios como el Plus X Award, el iF Product Design Award y el Delta de plata de la ADI-FAD.

Casi diez años después, siguen siendo piezas imprescindibles para interioristas... pero, ¿cómo nació esta colección de luminarias tan icónica?

"El encargo que me hizo SIMON en su momento era diseñar una colección de luminarias LED para entornos de trabajo. Pero luego fuimos ampliando su uso a otros sectores como la hostelería, el comercio o incluso el uso doméstico.Ambos modelos se adaptan al espacio, ofreciendo una solución ideal para ambientes versátiles e híbridos, donde la iluminación debe desarrollar distintas funciones."

¿Por qué cree que siguen siendo objeto de deseo entre los creadores de espacios? Su éxito no decrece con los años...

"Desde un principio tuve el objetivo de crear unas luminarias que perduraran en el tiempo, tanto con el diseño como con los materiales. La tecnología LED tiene una vida operativa de más de 50.000 horas de uso, unos 20 años más o menos. Teniendo esto en mente, utilicé materiales de gran calidad que permitieran a la pieza llegar al final de su vida dignamente, con un buen aspecto. En términos de costes, que ofrezcan un ahorro energético por su tecnología LED y tengan un ciclo de vida tan largo son “good news” para las empresas. También para la ecología y el planeta, ya que alargar la vida de uso se traduce en una reducción de residuos."

¿El diseño también ha jugado a su favor?

"Sí, por supuesto. Para su diseño, opté por líneas rectas y geometrías básicas. Creé unas luminarias minimalistas y ligeras, porque mi sueño era poder diseñar y dar forma a la luz; que la luminaria, el objeto, desapareciera y no interfiriera en el espacio arquitectónico. Me importaba más la luz que iba a emitir el objeto que su propia presencia física. Como eso es tan difícil, opté por crear unas luminarias de un nivel estético elevado, pero neutro, atemporal y lo más transparente posible a nivel visual. Creo que por eso resisten a modas y tendencias, por su belleza sencilla incluso cuando están apagadas."

¿Qué tipo de luz proporcionan?

"Ambos modelos ofrecen una luz de alto rendimiento que se distribuye perfectamente sobre las superficies y con mínimo deslumbramiento. Es una luz “de ver”, que da prioridad a la iluminación general del entorno, los objetos y las personas presentes. Están pensadas para crear una atmósfera en la que la gente se sienta a gusto, en un ambiente agradable, y se puede elegir entre dos temperaturas de luz: cálida y neutra o fría."

SLIM, un hilo de luz SLIM es como un hilo por el que corre la luz. Proyecta una cortina de luz en mancha rectangular, que consigue bañar suave y uniformemente toda la superficie de proyección, evitando los contrastes y el deslumbramiento. Su tecnología Touch System permite ajustar la intensidad y luminosidad. Si lo deseamos, el conjunto lumínico puede rotar hasta 330º para direccionar el haz de luz.

Es una colección sumamente versátil: está disponible para instalación suspendida, sobremesa, duplo, pared y pie. El modelo duplo es muy adecuado para desplazar la luz hacia el área útil o iluminar cuadros, librerías, mesas de bibliotecas y puestos de trabajo múltiples o en isla en la oficina.

SLIM SYSTEM, libertad creativa SLIM SYSTEM es un sistema suspendido compuesto por módulos lumínicos, que ofrece una gran flexibilidad: sus accesorios dan libertad creativa para crear composiciones diversas y permiten adaptarse muy bien al espacio arquitectónico.

Se puede colocar a una distancia próxima a las mesas, para iluminar una superficie de trabajo, o integrarla en un techo de 3 o 4 metros de altura para crear una luz más general o de ambiente. Es también orientable 330º, lo que permite crear una luz directa hacía elemento como archivadores o librerías, y puede disponerse también en vertical.

“Creé un sistema ligero y de dimensiones mínimas. Porque, cuanto más ligero y pequeño es un objeto, menos materia y energía consume en su fabricación y en su transporte y, por lo tanto, más ecológico, sostenible y respetuoso con el medio ambiente es. Si a eso le sumamos el ahorro energético de la tecnología LED, podemos decir que estas luminarias no solo son bellas, sino que tienen un bajo impacto en el planeta”, Josep Lluscà

Sobre el diseñador Josep Lluscà es Diseñador Industrial por la Escuela Eina de Barcelona, escuela en la que ha sido profesor de su Departamento de Diseño de Producto y miembro de su Consejo Rector y del patronato de la Fundación Eina. Además del Premio Nacional de Diseño, ha recibido prestigiosos premios internacionales, ha impartido seminarios y conferencias y ha participado en eventos internacionales en distintos países.