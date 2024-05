Traspaso Dental ofrece una calculadora de tasación en línea para clínicas dentales

Determinar el valor de una clínica dental es un proceso complejo y que no tiene nada que ver con la tasación de un inmueble. En la mayoría de ocasiones, en la venta de estos establecimientos médicos no se vende el inmueble sino solo el negocio, y como venta de negocio, hay muchísimos factores que influyen, reducen, aumentan o multiplican el resultado del cálculo del valor. Por tal motivo, Traspaso Dental ha creado una de las primeras calculadoras de tasación para clínicas dentales.

En ese sentido, la plataforma digital ha publicado en su blog un artículo denominado "Cómo valorar una clínica dental", donde desglosa los factores críticos para estimar el valor de una clínica dental y los métodos de valoración más efectivos, además de ofrecer consejos para maximizar el valor de una clínica.

Una de las características que distinguen a Traspaso Dental es haber tenido la oportunidad de valorar y traspasar una multitud de centros dentales, lo que les confiere no solo una perspectiva amplia sobre los criterios y tendencias del mercado, sino que también les permite establecer valores de tasación precisos y realistas.

Es por esto que están emocionados de poder ofrecer a toda la comunidad dental española la posibilidad de obtener una pre-tasación de su clínica dental de forma gratuita e inmediata

Acceder a la calculadora de tasación para conocer el valor estimado de la clínica A la hora de utilizar la calculadora de tasación de Traspaso Dental y obtener el resultado deseado, desde la plataforma digital explican que los usuarios solo deben indicar la información de los siguientes campos para conocer el valor estimado de su clínica:

Ubicación de la Clínica: la dirección exacta es fundamental. Dependiendo de si la clínica está en una capital de comunidad autónoma, capital de provincia u otra localidad, variables como el número de habitantes y la densidad de clínicas influirán significativamente en el valor.

Facturación Anual: es el primer gran indicador económico. Por facturación se entiende el total de ingresos que ha percibido la clínica en un ejercicio fiscal (de 1 de enero a 31 de diciembre). En este campo, hay que anotar la facturación total del último ejercicio cerrado.

Este valor se puede encontrar en la partida “Importe Neto de la Cifra de Negocios” en el Modelo 200 del Impuesto de Sociedades, en caso de explotar el negocio mediante una sociedad mercantil. En caso de explotar la clínica como autónomo, es posible localizar el valor en la partida “Ingresos de Explotación” dentro del epígrafe de Rendimientos de actividades económicas en régimen de estimación directa del Modelo 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o en la partida “Ingresos computables” correspondientes al conjunto de las actividades ejercidas en el Modelo 130 del cuarto trimestre, en caso de pago fraccionado.

Este valor servirá para apreciar el volumen del negocio, a expensas de revisar en una valoración más exhaustiva la cartera de pacientes o el ticket medio de cliente, con el fin de comprobar la salud financiera de esta facturación.

EBITDA Responde a las siglas en inglés Earnings Before Interestes, Taxes, Depreciation and Amortization, que en español son los Beneficios antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización. Este dato se puede hallar en la partida de la “Cuentas de Pérdidas y Ganancias que reza “Resultado de Explotación” (también existe esta partida en el Modelo 200 del Impuesto de Sociedades), así como en la partida “Rendimiento Neto” en el Modelo 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en el Modelo 130 del cuarto trimestre en modalidad de pago fraccionado.

Sin perjuicio de lo mencionado, la idea para la valoración de una clínica es incluir un EBITDA “normalizado”. Esto significa, que el EBITDA a abarcar debería ser el EBITDA real que tendría un tercero por la explotación de la clínica.

A efectos aclaratorios, y sin que el siguiente listado tenga un carácter limitativo, significa incorporar como un mayor beneficio y, por lo tanto, como más EBITDA a aquellos sueldos de parte del equipo que no realizan un trabajo “real” en la clínica; a la diferencia entre el sueldo percibido (habitualmente sobredimensionado para repartir el beneficio de la sociedad) y el sueldo de mercado de parte del equipo; a las partidas de gastos que no se corresponden con la explotación del negocio (i.e. Reformas de la vivienda habitual del vendedor, renting de coche, viajes, etcétera); e ingresos cobrados en efectivo “no declarados”, cuyo registro esté debidamente contabilizado y que se pueden demostrar.

Renta del alquiler mensual Entender el coste operativo del arrendamiento actual es crucial para evaluar adecuadamente el valor de la clínica. En caso de que el inmueble sea de propiedad del vendedor habrá que introducir una estimación de renta que el propietario/a estaría dispuesto a aceptar, teniendo en cuenta que en caso de traspaso, la renta siempre es una variable sujeta a negociación.

Coste y año de la última reforma El estado de las instalaciones es importante para determinar el valor de la clínica. En este punto, una reforma reciente ayuda a añadir valor al negocio.

Planta Baja o Piso La ubicación física del inmueble donde se explota la actividad es esencial para ajustar la valoración. La situación de un local a pie de calle (PB), tiene mucho más potencial de venta y lo hace un activo mucho más líquido (con el correspondiente ajuste en su valor de mercado).

Año de adquisición del equipamiento más relevante La antigüedad y el estado del equipamiento dental también juegan un papel importante en la valoración. Con equipamiento relevante se entiende por aquella maquinaria con un valor económico material, desde TAC, Ortopantomógrafo, Teleradiografía, Escáner Intraoral, Sillones, Motores de implantes o cirugía, Autoclave, etcétera.

Número de boxes Es similar a la variable “facturación”, ya que ayuda a entender las dimensiones y capacidad de generar negocio de la clínica. Interpretar las posibilidades de crecimiento o la cuantía de tratamientos que puede acoger la clínica (de forma simultánea) es esencial para valorar su proyección.

Valor del equipamiento Es importante obtener un valor del equipamiento de forma precisa para determinar el valor de tasación. Según el Plan General Contable Español, el tiempo de amortización de estos equipos es de 10 años, con lo que el valor de equipamiento se puede obtener de la siguiente forma:

Por ejemplo, si se adquieren dos sillones en 2021 por 20.000 €. Han pasado ya 3 años desde su adquisición, por lo que multiplicando el coste de adquisición (20.000 €) por 0,7 (reflejando los años restantes de amortización que restan) arroja un valor de 14.000 €, correspondiente al valor de mercado actual de estos sillones. Repitiendo el proceso por todas las unidades relevantes y sumando los totales, es posible conseguir este valor del equipamiento.

¿Es fiable el resultado de la pre-tasación? Es importante destacar que la precisión de la pre-tasación depende directamente de la exactitud de los datos proporcionados. Mientras que la herramienta online de Traspaso Dental proporciona una buena estimación inicial, una valoración personalizada puede ser necesaria para capturar todas las variables relevantes y ofrecer un valor ajustado a la realidad específica de la clínica.

La calculadora de tasación se basa en un modelo que aplica un múltiplo al EBITDA, en función de ciertas variables. Este modelo puede no ser adecuado para todas las clínicas. Si un establecimiento médico no tiene un EBITDA consolidado o si existen otras características atípicas, la pre-tasación en línea podría no ser precisa. En estos casos, se recomienda realizar un estudio de valoración a medida para obtener un valor más ajustado a la realidad del negocio.

En Traspaso Dental, están a disposición de cada cliente para ayudarlo a determinar el valor real de su clínica dental. Para esto, disponen de un equipo de expertos capaz de analizar en detalle su negocio y de proporcionar una valoración tan precisa como personalizada. Quienes están interesados en sus servicios, tienen la posibilidad de establecer contacto y acceder a una mayor información en el sitio web de la plataforma digital.