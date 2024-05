Vender ropa de primeras marcas en una tienda outlet, con la ayuda de los expertos de 1Best Outlet

Una tienda outlet es un modelo de negocio comercial que se caracteriza por vender mercancías a precios muy inferiores a los habituales en el mercado. Eso se debe a que sus inventarios están conformados principalmente por referencias de temporadas anteriores o por excedentes de producción que no han podido venderse en el tiempo estimado. Es un modelo en auge. Solo en el sector de la moda, este tipo de establecimientos creció un 18 % en España, con más de 33 millones de visitas. Esto ha generado un nuevo servicio especializado que proporcionan empresas como 1Best Outlet, encargada del montaje integral de nuevos locales.

Hacen fácil la nueva apertura de una tienda outlet multimarca La misión de la firma 1Best Outlet es facilitar la apertura de una nueva tienda outlet. Esta empresa la conforma un grupo de profesionales que conocen a profundidad este segmento comercial. Esta experiencia les permite afrontar estos proyectos de una manera integral. Se ocupan desde la adecuación del local hasta el suministro completo del pedido inicial y las recompras posteriores.

La trayectoria que han desarrollado también les ha permitido optimizar en gran medida los costes de apertura con inversiones iniciales que arrancan desde los €25.000. Es un acompañamiento experto que garantiza el éxito del emprendimiento a las personas que se inician en este segmento tan competitivo. La eficiencia en los costes, sumada al la comercialización de solo primeras marcas, hacen que la apuesta sea segura.

Los representantes de 1Best Outlet aclaran que no son un modelo de franquicia. El acompañamiento que proporcionan a los emprendedores no constituye ningún tipo de compromiso para ellos. Al contrario, se les ofrece el respaldo de un equipo experimentado para que cada negocio pueda desarrollarse como mejor lo considere.

Las marcas más reconocidas En su stock 1Best Outlet solo disponen de firmas internacionales reconocidas, tanto de la temporada anterior como de las colecciones del presente año. En concreto, actúan como un mayorista o una central de compra que no solo se dedica a vender a sus clientes, sino que les asesora para que adquieran lo que realmente necesitan, dependiendo el perfil de su negocio.

Algunas de las firmas con las que trabajan son las muy reconocidas, tales como Calvin Klein, Guess, Michael Kors, Antony Morato, Tommy Hilfiger, Harmont&Blaine y Brave Soul. También proporcionan mercancías de las marcas Gant, Diesel, Hackett, Molly Bracken y Amelie Amour. Esta última pertenece al grupo de empresas ISE 2007, del que también forma parte 1Best Outlet.

Por último, la empresa cuenta en sus instalaciones con un show room de 400 metros cuadrados de superficie. Allí los empresarios pueden recorrer y apreciar la calidad de los productos pertenecientes a las marcas que son más vendidas en Europa. Cabe destacar que toda la mercancía se distribuye cumpliendo con la legislación vigente. De esta manera, cada tienda outlet puede operar con total tranquilidad.