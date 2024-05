Diseño de escaparates sostenibles, con Dos por Dos Grupo Imagen

Los escaparates juegan un papel muy importante para cualquier retailer, ya que no solamente sirve para mostrar los productos, sino que además es capaz de crear el impulso de compra. Pero para que un escaparate sea verdaderamente atractivo e impacte a los potenciales clientes, es necesario recurrir a expertos en el diseño de este tipo de espacios. Es allí en donde destaca la empresa Dos por Dos Grupo Imagen, compañía con más de 35 años de experiencia en el diseño de escaparates en espacios comerciales en Canarias. Ellos son capaces de crear espacios únicos, vivos y con mucha personalidad, haciendo cualquier tipo de producción en formato sostenible.

Expertos en escaparatismo en Canarias Al día de hoy son más de 3 décadas las que Dos por Dos Grupo Imagen tiene en el mundo del escaparatismo en Canarias, que actualmente cuenta con un equipo de profesionales de 45 personas. Todas ellas están totalmente comprometidas en responder con la mayor calidad, eficacia y fiabilidad a cualquier tipo de proyecto, independientemente del presupuesto o de sus características. Además, ofrecen un acompañamiento cercano y continuo, para crear un escaparate que no solo represente la esencia de una marca, sino que además sirva para mostrar sus productos de una manera atractiva que incentive la compra. Su servicio de diseño y montaje de escaparates está especializado para cualquier tipo de comercio, ya sea peluquería, tienda de ropa, zapaterías, etc. Por otro lado, al tener tantos años de trayectoria en el sector, tienen muy en cuenta la singularidad de los escaparates en Canarias, conociendo a la perfección los puntos de venta y sus peculiaridades, entendiendo al cliente final.

Fieles a la imagen de la firma del cliente El trabajo de Dos por Dos Grupo Imagen se centra fundamentalmente en crear algo que sea fiel a la marca de su cliente. Para ello, lo primero que hacen es estudiar la guideline de la marca, así como los puntos de ventas pactados para la campaña. En segundo lugar, diseñan una propuesta para un escaparate que se adapte a las necesidades y requerimientos del cliente, estableciendo un presupuesto de antemano. Después de eso se entra en la fase de producción de los materiales necesarios para la campaña, como vinilos, rótulos, plv, etc. Una vez terminada esta fase, se inicia el montaje de campaña en todas las islas en timings pactadas con el cliente.

En conclusión, el trabajo de Dos por Dos Grupo Imagen en el diseño de escaparate hace que sea mucho más fácil para sus clientes alcanzar sus objetivos de visualización, calidades, timings, etc. Además, es una empresa que cubre todas las Islas Canarias en tiempo récord, garantizando siempre el mejor resultado en lo que a escaparatismo se refiere.