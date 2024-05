Todos los detalles de la Porto Montenegro Match Race

La Porto Montenegro Match Race es un evento náutico de renombre mundial que combina la emoción de la competición deportiva con la belleza del Mediterráneo. Celebrado en Porto Montenegro, una marina exclusiva ubicada en la costa de Montenegro, este evento atrae a los mejores navegantes del mundo, cada uno ansioso por competir en las aguas cristalinas de la región y disfrutar del ambiente lujoso y sofisticado que ofrece el destino.

En la edición más reciente de la Porto Montenegro Match Race, celebrada del 10 al 12 de mayo, participaron 10 equipos representando a una variedad de países, desde Estonia hasta España. Este ecléctico grupo de navegantes aportó una diversidad única al evento, no solo en términos de habilidades y estrategias de navegación, sino también en cuanto a la cultura y el espíritu de camaradería que impregnaron la competición.

Los participantes se enfrentaron en emocionantes batallas navales a bordo de embarcaciones J70, conocidas por su agilidad y maniobrabilidad. Estas lanchas de vela ofrecen un terreno de juego perfecto para el formato de match race, donde dos barcos compiten directamente entre sí en una serie de enfrentamientos, lo que garantiza una competición intensa y llena de acción.

Uno de los equipos más destacados en esta edición fue el liderado por Mati Sep, un navegante estonio que ostenta el séptimo lugar en el ranking mundial. Sep demostró su habilidad y determinación al dominar la primera parte de la competición, ganando todos sus enfrentamientos con una impresionante racha del 100 %. Sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado en el último día de la regata, donde enfrentó dificultades en las semifinales y la petite final, perdiendo así su oportunidad de reclamar la victoria.

El triunfador indiscutible de la Porto Montenegro Match Race fue el talentoso navegante francés Tom Foucher, quien emergió como el campeón absoluto del evento. Foucher, procedente de la escuela francesa de match race, exhibió un desempeño impecable a lo largo de la competición, superando a sus rivales con astucia y habilidad táctica.

La regata se desarrolló en la impresionante bahía de Kotor, un lugar de una belleza natural sobrecogedora que sirvió como telón de fondo perfecto para el evento. Sin embargo, las condiciones meteorológicas no fueron siempre favorables, con roles complicados y caídas repentinas de viento que pusieron a prueba la destreza y la resistencia de los navegantes. A pesar de estos desafíos, el comité organizador logró completar con éxito el circuito, garantizando así una competición justa y emocionante para todos los participantes.

Entre los navegantes que dejaron su huella en la competición se encontraba el joven Martin Allix, otro talento emergente de la escuela de match race de Francia. Allix demostró su destreza en el agua y su habilidad para competir al más alto nivel, ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros competidores y del público presente.

El equipo español "Cigarrán Sailing Team" era el 1º equipo español que participa en Porto Montenegro y también dejó una impresión duradera en la competición, demostrando un espíritu de lucha, simpatía y una determinación inquebrantables de resiliencia a pesar de su relativa inexperiencia en este tipo de eventos internacionales. Aunque no lograron alcanzar la victoria final, su actuación destacada sirvió como un recordatorio del potencial y el talento que existe en el mundo de la vela española.

El equipo español de match race “Cigarrán Sailing Team” tuvo una memorable actuación dando la cara en todo momento y dando la sorpresa por su actitud y buen hacer. Ha mantenido el tipo a pesar de estar abajo en la tabla en esta su primera actuación y en este circuito y ha pagado la novatada en varias actuaciones perdiendo justo en la línea de llegada por confusiones de conocimiento de protocolo de match race, pero poniéndoselo muy complicado a la toda poderosa Kiwi Megan Thonsom número 14 del mundo, al Esloveno Bojan Raja o al Frances nacionalizado español Silvain Escurat o al Israelita Vladimir lipinski que a un tris estuvo de ganar, pero que al final en un incompresible final se perdió.

Gracias a Cigarran Abogados, Piensos Lenda, Torre de Nuñez , Xunda de Galicia y Tierra y Mar multiaventura, el equipo puede mantener esperanzas en futuros eventos de WMRT, que el proceso de aprendizaje y la actitud es muy buena y va en progreso. Hay que decir que esta disciplina no existe en España. Ahora la nueva parada será Ledro Italia del 20 al 23 de junio.

La Porto Montenegro Match Race no es solo una competición deportiva, sino también una experiencia que celebra la pasión y el amor por la vela en un entorno de lujo y elegancia. Los participantes y espectadores tienen la oportunidad de sumergirse en la atmósfera sofisticada de Porto Montenegro, disfrutando de sus exclusivos restaurantes, boutiques de diseño y animada vida nocturna.

En resumen, la Porto Montenegro Match Race es mucho más que una regata; es un evento que captura la emoción y la belleza del deporte de la vela en un escenario espectacular. Con su crecimiento continuo y su capacidad para atraer a los mejores navegantes del mundo, Porto Montenegro se ha consolidado como uno de los destinos más destacados en el circuito mundial de match race.