Morgana Properties impulsa la regeneración urbana en Madrid con un enfoque en sostenibilidad y asequibilidad Morgana Properties, una compañía pionera en la compra de locales comerciales para su cambio de uso a vivienda en Madrid, prevé un crecimiento de la facturación del 80% en 2024, llevando a cabo un ambicioso proyecto de regeneración urbana transformando locales comerciales en desuso, ubicados en zonas secundarias y terciarias de Madrid, en viviendas modernas de alta eficiencia energética. Actualmente, existe una gran demanda de vivienda sin cubrir en los distritos deTetuán, Fuencarral y Ciudad Lineal. La actividad empresarial que desarrolla Morgana Properties no solo busca ampliar la oferta de vivienda asequible en Madrid, sino también contribuir a revitalizar sus barrios, convirtiendo espacios antes cerrados y deteriorados en áreas vibrantes y habitables.

La iniciativa de Morgana Properties responde a una necesidad crítica de viviendas accesibles, tanto en compra como en alquiler en Madrid, una de las capitales europeas con mayor demanda residencial. "Estamos comprometidos con el desarrollo de viviendas que no solo sean asequibles, sino también sostenibles, mejorando así la calidad de vida de los ciudadanos y el tejido urbano de Madrid", comenta Dunia Sánchez, CEO de Morgana Properties.

La estrategia de la empresa incluye la implementación de las últimas tecnologías en eficiencia energética, asegurando que cada nueva vivienda minimice su impacto ambiental mientras ofrece confort y diseño moderno. Este enfoque no solo contribuye a un estilo de vida más ecoamigable, sino que también ayuda a reducir los costes de energía para los residentes.

Además de sus beneficios ambientales y económicos, sus viviendas están diseñadas para inyectar nueva vida en las áreas más demandadas de Madrid, fomentando comunidades más dinámicas y cohesionadas. "Transformar estos espacios antiguos y desaprovechados en hogares modernos y atractivos tiene un efecto multiplicador, revitalizando todo el barrio", añade Dunia Sánchez.