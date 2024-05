SEGO Factoring: La solución para el crecimiento de las PYMES este 2024

En los últimos años, el mercado de financiación alternativa no ha parado de crecer en España y cada vez son más las empresas interesadas debido a las restricciones del crédito bancario y la incertidumbre de los mercados El 56% de las empresas encuestadas por IEF han hecho recurso a dicha financiación alternativa a través de entidades no bancarias, principalmente solicitando líneas de factoring, renting y leasing. El 25% de las empresas encuestadas se han dirigido concretamente a soluciones fintech, especialmente para anticipo de facturas y pago de proveedores.

Las plataformas fintech utilizan la tecnología y modelos de negocio innovadores para conectar a los prestatarios con los inversores, y son uno de los principales impulsores del mercado de financiación alternativa en España.

Estas plataformas de adelanto de facturas se han popularizado en el mercado español, como es el caso de SEGO Factoring, lalínea de adelanto de facturas de SEGOFINANCE, la cual permite a las empresas vender sus créditos comerciales, proporcionándoles un flujo de caja que necesitan de forma inmediata.

SEGO Factoring ayuda a las empresas a reducir su inversión en capital circulante y a tener liquidez en momentos de tensión de caja. Gracias a ello, consiguen una rotación más alta de sus activos y generan, a su vez, una gran rentabilidad del capital invertido. SEGO Factoring ha cerrado más de 3.000 operaciones por un valor total de 50 millones de euros, y multinacionales como Carrefour, Yoigo, Cotsco o Spirit trabajan con SEGO Factoring para facilitar a sus proveedores acceso a la financiación.

Estas son algunas de sus ventajas:

Mejora la tesorería : Cede las facturas pendientes de cobro a inversores, lo cual ayuda a mejorar el flujo de caja y proporciona fondos para cubrir gastos operativos o invertir en oportunidades de crecimiento.

: Cede las facturas pendientes de cobro a inversores, lo cual ayuda a mejorar el flujo de caja y proporciona fondos para cubrir gastos operativos o invertir en oportunidades de crecimiento. Mitiga el riesgo de crédito : La cesión de facturas sin recurso transfiere el riesgo de crédito asociado a las facturas al inversor. Una vez cedida la factura, la responsabilidad de cobrar recae en el factor (la entidad de financiación). Esto protege a las empresas del riesgo de morosidad o impago por parte de los clientes y les proporciona un flujo de caja más predecible .

: La cesión de facturas transfiere el riesgo de crédito asociado a las facturas al inversor. Una vez cedida la factura, la responsabilidad de cobrar recae en el factor (la entidad de financiación). Esto protege a las empresas del por parte de los clientes y les proporciona un . No se incurre en deuda: La cesión del crédito sin recurso no es un préstamo , ya que las empresas básicamente ceden sus facturas en lugar de pedir dinero prestado. Esto significa que no se contrae ninguna deuda en el balance de la empresa. Como resultado, las empresas pueden acceder a los fondos sin aumentar sus pasivos o afectar a su solvencia .

La cesión del crédito , ya que las empresas básicamente ceden sus facturas en lugar de pedir dinero prestado. Esto significa que no se contrae ninguna deuda en el balance de la empresa. Como resultado, las empresas pueden acceder a los fondos o . Flexibilidad : Ofrece flexibilidad a las empresas a la hora de gestionar su flujo de caja, pudiendo optar por ceder facturas específicas de forma selectiva o continua, en función de sus necesidades financieras inmediatas . Esta flexibilidad les permite adaptar su financiación a sus necesidades específicas de tesorería.

: Ofrece flexibilidad a las empresas a la hora de gestionar su flujo de caja, pudiendo optar por ceder facturas específicas de forma selectiva o continua, . Esta flexibilidad les permite adaptar su financiación a sus necesidades específicas de tesorería. Proceso simplificado: SEGO Factoring ofrece procesos simplificados y fáciles de usar para la presentación y gestión de facturas. Gracias a su equipo de expertos y tecnología, lleva a cabo tareas como la comprobación de las facturas y el procesamiento de pagos, reduciendo la carga administrativa y ahorrando tiempo a las empresas. Tanto compañías con créditos comerciales de clientes nacionales, internacionales y hacía la AAPP, así como empresas que quieren facilitar financiación a sus proveedores nacionales pueden, solicitar el estudio gratuito de las líneas de crédito de Factoring y Confirming/Reverse Factoring - Sego Factoring.

Gracias a la labor de SEGO Factoring, se han conseguido más de 50 millones de euros aportando valor a la economía real y evitando el cierre de PYMES, contribuyendo así a su crecimiento y consolidación en el mercado.

En caso de estar interesado, es posible contactar con su equipo de expertos rellenando este formulario.