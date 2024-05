Cambium Networks combina Wi-Fi empresarial e infraestructura inalámbrica fija para ofrecer un servicio de red excepcional en entornos de campus al aire libre, municipios, hostelería y logística

Empresas y ayuntamientos despliegan redes de alto rendimiento en grandes áreas de forma más rápida y eficiente con la solución ONE Network de Cambium para acceso inalámbrico y backhaul Las soluciones Cambium ONE Network permiten a empresas, municipios e integradores de sistemas desplegar con éxito redes inalámbricas privadas para exteriores en campus, ciudades, complejos turísticos y almacenes de forma más eficiente y rentable. Gracias a estas soluciones de Cambium Networks, las instituciones y los propietarios pueden ofrecer rápidamente servicio Wi-Fi a los usuarios o integrar dispositivos IoT, como cámaras de seguridad, a través de áreas al aire libre o en ubicaciones remotas utilizando Wi-Fi fijo inalámbrico y al aire libre. Cambium Networks proporciona una conectividad segura y fiable que puede desplegarse en horas o días en comparación con otras soluciones que requieren semanas o meses.

La solución ONE Network de Cambium simplificó el funcionamiento de la red al reunir todos los componentes de la pila tecnológica en un solo sistema. Desde una única pantalla, los administradores pueden aprovisionar, supervisar, solucionar problemas, inventariar y gestionar el ciclo de vida de un sistema holístico en lugar de elementos de red independientes. Las tareas operativas cotidianas se simplifican y automatizan, mientras que los requisitos de formación se reducen al proporcionar una visión convergente del sistema.

Casos prácticos

La necesidad de un acceso a Internet robusto y de calidad para servicios públicos va mucho más allá de los casos de uso habituales en interiores. Las redes privadas exteriores, basadas en Wi-Fi y redes inalámbricas fijas, se pueden utilizar para conectar de forma rentable a empleados, inquilinos e invitados, además de integrar una amplia gama de dispositivos, incluidos sensores IoT, sistemas de control, cámaras de videovigilancia, etc. Cambium Networks reúne una combinación única de Wi-Fi para exteriores e infraestructura inalámbrica fija para respaldar eficazmente estos casos de uso:

Redes Wi-Fi municipales:

La ciudad de Huntington Park , California, lanzó recientemente la primera fase de una ambiciosa red Wi-Fi pública. Cubriendo aproximadamente 75 manzanas de la ciudad, la red aprovecha los nodos de malla distribuidos de 60 GHz cnWave™ de Cambium como columna vertebral junto con puntos de acceso Wi-Fi 6 exteriores de largo alcance y conmutadores resistentes cnMatrix™ TX instalados en farolas propiedad de la ciudad. Las farolas de la ciudad eran óptimas para montar puntos de acceso Wi-Fi, pero el mayor reto era cómo interconectar los puntos de acceso con una red troncal fiable. La fibra tenía un coste prohibitivo, y la solución cnWave 60 GHz de Cambium Networks, no solo proporciona el ancho de banda necesario, sino que permite la resiliencia y redundancia de la red".

Hampshire Property Group es uno de los principales operadores de parques de vacaciones y caravanas de Australia. Su Big 4 Howard Springs Holiday Park en Darwin desplegó una solución Cambium completa para el servicio en toda la propiedad, incluyendo el: Network Services Edge (NSE) para servicio WAN redundante y seguridad; Wi-Fi exterior de largo alcance 6 Aps; switches cnMatrix TX robustos; y ePMP™ fixed wireless que backhauliza Wi-Fi y cámaras CCTV.

En el Talladega College de Alabama se están instalando enlaces cnWave de 60 GHz en el campus como respaldo a los enlaces de fibra para reducir el tiempo de inactividad. La red se ampliará para conectar edificios adicionales a la red del campus como alternativa a la fibra aérea. Almacén y logística:

Tres de los cinco principales operadores de almacenes de EE.UU. optimizan sus operaciones con el backhaul inalámbrico fijo de 60 GHz cnWave de Cambium para sus redes Wi-Fi. Esta combinación flexible permite una cobertura ubicua en ubicaciones interiores y exteriores, incluidos almacenes de distribución, muelles de carga, aparcamientos, oficinas, etc.

Tres de los principales operadores de transporte ferroviario de mercancías de EE.UU. están mejorando la seguridad y la eficiencia al equipar los patios de carga con Wi-Fi exterior con una infraestructura inalámbrica fija de Cambium Networks. Leer el estudio de caso completo aquí. Soluciones

La cartera ONE Network de Cambiums reúne toda la pila tecnológica necesaria para construir redes completas que den soporte a estos casos de uso, tanto en entornos interiores como exteriores:

Gestión: cnMaestro™ proporciona una única fuente para el aprovisionamiento, la supervisión y la solución de problemas de toda la red.

Wi-Fi exterior Los puntos de acceso Wi-Fi 6 XV2-2T0/1 para exteriores con antenas de alta eficiencia ofrecen servicio hasta 1 km, lo que supone un importante ahorro de costes al reducir los requisitos de equipamiento e instalación. Los puntos de acceso Wi-Fi 6/6E para exteriores XE3-4TN tienen un diseño de tres radios para un alto rendimiento y admiten 6 GHz mediante radios definidas por software.

Infraestructura inalámbrica fija Se pueden crear redes en malla, punto a punto y punto a multipunto con las soluciones inalámbricas fijas de 60 GHz, 6 GHz o 5 GHz de Cambium para ofrecer backhaul y distribución multi-Gbps para redes Wi-Fi en exteriores a un 20% o menos del coste y el tiempo de zanjar redes de fibra o cable.

Conmutación Las soluciones de conmutación cnMatrix serie EX para interiores y la serie TX reforzada incluyen aprovisionamiento automatizado y aplicación de políticas que simplifican la configuración de extremo a extremo de la red y los continuos movimientos, adiciones y cambios.

Seguridad La tecnología NSE 3000 Network Service Edge (NSE) ofrece servicios avanzados de SD-WAN, seguridad y red para la red, todos ellos totalmente gestionados y controlados como parte de un único marco.