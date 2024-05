Asistencia legal en separaciones matrimoniales o de pareja, entrevista a DG Abogados

Aunque para 2022, las parejas en España se divorciaron menos que en años anteriores, esta figura sigue manteniéndose como opción viable al momento de dar por terminada una relación marital.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) las rupturas matrimoniales en España alcanzaron una cifra de 84.551 disoluciones en 2022, sumando divorcios, separaciones y nulidades, lo que supone una disminución del 6.7 % con respecto al año anterior.

Para firmas especializadas en derecho familiar como DG Abogados, es importante analizar estos datos, teniendo en cuenta la caída constante en la celebración de matrimonios que, antes de 2022, se mantuvo a la baja. Aun así es necesario que los profesionales del derecho no desatiendan a las parejas que buscan dar por terminada su relación y, en ese sentido, los abogados de este bufete realizan un trabajo importante por defender los intereses de las partes, amparados en los caminos que ofrece la ley para estos casos. A continuación, la firma explica parte de su postura frente a los conflictos que pueden presentarse durante un proceso de divorcio y cómo puede el derecho familiar sobrellevar la situación con imparcialidad y transparencia.

¿Qué conflictos se pueden presentar durante la ruptura de un matrimonio o la terminación de una relación de pareja?

Básicamente, se dividen en dos núcleos: relacionados con medidas personales, como pueden ser la guardia y custodia de los hijos y las estancias con uno y otro progenitor; y medidas de ámbito patrimonial, como son las pensiones de alimentos, compensatoria, y atribución de la vivienda familiar; y por último la liquidación del régimen matrimonial o de los bienes en común, en el caso de parejas no casadas.

¿Cómo pueden los abogados apoyar a las personas en la solución de estos conflictos?

Es un momento muy delicado para las personas y muchas veces se recurre al abogado cuando el conflicto ya está en un momento en que lo que se busca es causar daño al otro; y es tarea del abogado hacer comprender al cliente que lo importante es buscar la mejor solución jurídica, al margen de los sentimientos.

¿A qué tienen derecho las personas cuando dan por terminada su unión matrimonial?

Tienen el mismo derecho que cualquier otra, a rehacer su vida y que la anterior pareja no se inmiscuya en ella.

¿Qué mecanismos jurídicos existen para que las personas puedan defender sus derechos ante un tribunal al poner fin a su matrimonio?

En primer lugar, intentar una mediación y si ello no es posible o no da resultado, acudir a un procedimiento de mutuo acuerdo, o en caso contrario, a un contencioso.

¿Es necesario el certificado de matrimonio para defender los intereses de las partes involucradas?

Es un documento imprescindible para plantear la demanda.

Para DG Abogados es muy importante que sus clientes se asesoren de profesionales especializados en derecho familiar, de tal manera que cuenten con las herramientas y el acompañamiento necesarios para llevar su caso con justicia y equidad. Solo así es posible que las rupturas matrimoniales se realicen con toda la tranquilidad posible, sin llegar a dañar gravemente a las partes, sobre todo si hay hijos en común. En ese sentido, esta firma espera que las personas analicen todas las posibilidades y hechos que les llevaron a tomar esa decisión, revisando cuál es la salida más apropiada para garantizar su bienestar.