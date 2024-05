El futuro del liderazgo: claves tecnológicas para el éxito empresarial

Talengo, firma de expertos en liderazgo, destaca la Inteligencia Artificial y el Big Data como las herramientas clave en la adaptación tecnológica de las empresas. "La transformación digital está impulsando un nuevo nivel de eficiencia operativa en todos los sectores, marcando una era de automatización e integración tecnológica sin precedentes", señala Marta Merino, directora de Talengo Tech El 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Internet, una efeméride que busca dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. En un momento en el que los grandes protagonistas son los avances tecnológicos, Talengo, firma independiente de expertos en liderazgo, destaca la Inteligencia Artificial (IA) y el Big data como herramientas fundamentales en el proceso de adaptación tecnológica de las empresas y cómo estas tendencias tecnológicas han transformado la manera en que las empresas gestionan el talento, el liderazgo y las habilidades de sus integrantes.

Marta Merino, directora de Talengo Tech, apunta que "la transformación digital está impulsando un nuevo nivel de eficiencia operativa en todos los sectores, marcando una era de automatización e integración tecnológica sin precedentes. Asimismo, la irrupción de las nuevas tecnologías y su rápido avance, no solo están transformando las estrategias y la manera de llevar a cabo los procesos de gestión de talento de las empresas, sino que están surgiendo nuevos roles, como el de Chief AI Innovation Officer o Chief Digital Officer y las habilidades necesarias para ello también están cambiando drásticamente".

Inteligencia artificial (IA)

El uso de Inteligencia Artificial en los procesos de búsqueda de directivos supone un gran avance, ya que permite reducir el tiempo que se invierte en este tipo de tareas de manera que pueda emplearse en otros procesos de mejora. No obstante, la figura humana todavía es absolutamente imprescindible, ya que ciertas cualidades inherentemente humanas, como la empatía o la creatividad, son irremplazables por las máquinas.

Nuevas aptitudes relacionadas con el buen manejo de la Inteligencia Artificial como la agilidad, la visión holística, la narrativa tecnológica, la curiosidad interconectada o la ética pragmática y resiliencia se han convertido en características indispensables para ser un buen líder.

Big Data

Gracias al Big Data, la gestión del talento se ha transformado al permitir un enfoque más objetivo y riguroso. Esta herramienta facilita la obtención de una amplia gama de datos sobre los diferentes profesionales, lo que facilita la identificación del talento y su desarrollo interno.

En los procesos de búsqueda de directivos, el análisis de datos proporciona información valiosa sobre los diferentes candidatos y permite a las empresas encontrar el ajuste perfecto para cada puesto. Para sacar su máximo partido es esencial una estrecha colaboración entre los departamentos de recursos humanos y tecnología de la información.

Rafael Sarandeses, socio director de Talengo, señala que "hay necesidades críticas de los clientes que no van a cambiar. Y es nuestra responsabilidad invertir fuerte para seguir evolucionando en la forma en que se da una respuesta de valor a estos retos: ayuda para contratar rápidamente a gente buena y con buen encaje en su cultura; input sobre el potencial de sus equipos rápido, objetivo y escalable, para poder tomar mejores decisiones de personas; y crear culturas inclusivas y de alto rendimiento que les haga más fácil cumplir con sus objetivos estratégicos. Ese es, para Talengo, el sentido de la tecnología".

Las nuevas tecnologías obligan a los profesionales y a las empresas a mantenerse en constante adaptación, además de prestar atención a las tendencias y herramientas disponibles para mantenerse actualizados en un mundo cambiante que requiere innovación y adaptación constante.

Acerca de Talengo

Talengo es una firma de expertos independientes en liderazgo. Desde 1994 ayuda a sus clientes a alinear negocio y liderazgo con soluciones de People Strategy, y lo hace a lo largo de todo el ciclo estratégico del talento (identificación y atracción; evaluación y transformación) de manera que las organizaciones puedan contar siempre con los profesionales adecuados para asumir con éxito los retos de un siglo 21 en plena aceleración.

La firma se distingue por la gestión estratégica de la diversidad como palanca de innovación y sostenibilidad en todo su portfolio de soluciones.

Talengo es miembro de la AESC, Association of Executive Search and Leadership Consultants. Con oficinas propias en España, Colombia y México, forma parte de la red internacional Panorama, integrada por 24 firmas con más de 400 profesionales expertos en liderazgo y presencia en 25 países de los cinco continentes.