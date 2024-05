Nancy Sirker, Presidenta de Benziger, potencia la identificación del talento junto a Rendo Salazar y su consultora 'Como Pez en el Aula'

Benziger Talent Solutions, líder global en evaluación y desarrollo del talento, reitera su firme compromiso con la comunidad de consultores internacionales al ofrecer un robusto respaldo en su labor de identificación y desarrollo del potencial humano en todo el mundo En esta coyuntura de expansión global, Benziger Talent Solutions se enorgullece en anunciar su apoyo a una iniciativa innovadora dirigida por Rendo Salazar -quien está próximo a lanzar en España su libro Como Pez en el Aula-, con el que busca conducir a los adolescentes hacia el autodescubrimiento vocacional y el disfrute de su carrera profesional.

En colaboración con Como Pez en el Aula, Benziger facilita la consulta de identificación del talento, a través de su poderosa herramienta de evaluación One, que permite a los jóvenes explorar y potenciar sus habilidades únicas, proporcionándoles una base sólida para su desarrollo personal y profesional.

Este respaldo refleja el compromiso de Benziger no solo con el crecimiento individual de los jóvenes, sino también con el desarrollo eficiente de las comunidades en las que opera. Al identificar el talento desde la etapa adolescente, Benziger y Como Pez en el Aula contribuyen significativamente al futuro de una educación centrada en la vocación individual y las decisiones informadas de carreras satisfactorias y significativas.

Además, es importante destacar que Benziger ha desempeñado un papel crucial en la evaluación del talento a nivel global, con un impresionante historial de más de 220.000 evaluaciones realizadas en más de 34 países. Este logro monumental no habría sido posible sin la colaboración de más de 700 consultores altamente capacitados, cuyo compromiso y dedicación han sido fundamentales para el éxito continuo de Benziger en el ámbito internacional.

En palabras de Nancy Sirker, Presidente de la compañía de Benziger, "Estamos encantados de fortalecer nuestra alianza con la comunidad global de consultores y de iniciativas como Como Pez en el Aula para empoderar a la próxima generación de líderes y visionarios. En Benziger, creemos firmemente en el poder transformador del talento humano y estamos comprometidos a seguir impulsando el desarrollo personal y profesional en todo el mundo".

Para obtener más información sobre Benziger y sus iniciativas de desarrollo del talento, visitar sitio web https://www.bzgtalent.com/