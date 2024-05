Adecco busca más de 5.000 perfiles de alta demanda por todo el país para la próxima campaña de verano

Adecco, líder en la gestión de personas, pone el foco en cinco sectores cuyas necesidades de contratación aumentarán notablemente en los próximos meses: hostelería y turismo, contact center, logística, retail y last mile Las principales posiciones a cubrir son camareros/as, cocineros/as, camareros/as de piso, repartidores/as, mozos/as de almacén, agentes de venta telefónica, dependientes/as y promotores/as de punto de venta, entre otras, todas ellas muy demandadas en la actualidad y con proyección de crecimiento en las próximas semanas con motivo de la campaña estival que arranca ya.

Ofertas que irán aumentando y actualizándose a diario, accediendo con un solo click a todas las oportunidades laborales disponibles por sector. Todas las personas interesadas en consultar estas vacantes e inscribirse en ellas pueden visitar la página web: https://www.adecco.es/ofertas-de-trabajo-hoy

Arranca una de las campañas de contratación más importantes del mercado de trabajo: la campaña estival. Año tras año, los meses de junio a septiembre suponen nuevas oportunidades laborales para personas que buscan incorporarse al mercado de trabajo por primera vez, personas que aprovechan estos meses para conseguir ingresos para el resto del año y para parados que ven una ocasión para salir de la lista de desempleados.

Pero hay sectores en los que, a pesar de la gente que demanda empleo, siempre cuesta conseguir el talento adecuado. Son sectores en los que los perfiles son deficitarios y en campañas como la de verano esa escasez se agudiza.

Adelantándose a esta situación, la plataforma del Grupo Adecco, Adecco Aquí Ahora Campaña de verano, lanza desde ahora más de 5.000 ofertas de trabajo activas, en cinco sectores que incrementan notablemente su demanda de personal durante estos meses -hostelería y turismo, contact center, logística, retail y last mile- repartidas por todo el territorio nacional. Ofertas que irán creciendo y actualizándose a diario, accediendo con un solo click a todas las oportunidades laborales que estén disponibles por sector.

Perfiles más buscados y cómo acceder a las ofertas

Las personas interesadas en estas vacantes van a encontrar un amplio abanico de opciones dependiendo de la zona y el sector en el que quieran trabajar. Jornadas completas, parciales, en diferentes turnos, para fin de semana… la tipología de ofertas es muy variada a nivel de horarios y condiciones, para que cada candidato/a pueda buscar aquel empleo que mejor se adapte a sus necesidades, siempre y cuando acredite una mínima experiencia en la posición a cubrir.

Las principales posiciones a cubrir son Camareros/as, Cocineros/as, Camareros/as de piso, Repartidores/as, Mozos/as de almacén, Agentes de venta telefónica, Dependientes/as y Promotores/as de punto de venta, entre otras, todas ellas muy demandadas en la actualidad y con proyección de crecimiento en las próximas semanas con motivo de la llegada del verano.

Para acceder a las vacantes hosteleras de camarero/a y cocinero/a se requiere tener experiencia en el sector en posiciones de sala y/o cocina. Y en el caso de camarero/a de piso experiencia en preparación y limpieza de habitaciones y zonas comunes del hotel. En todos los casos se valorará tener una actitud proactiva, orientación al cliente, trabajo en equipo y responsabilidad.

Para las vacantes de los/as agentes telefónicos del sector Contact Center se requiere tener una actitud proactiva, compromiso y orientación a resultados, ganas de aprender y afrontar nuevos retos, conocimiento medio de MS office, y habilidades comunicativas, organizativas y para la resolución de problemas. Se requerirá necesariamente algún tipo de experiencia en atención al cliente y venta.

Para acceder a las vacantes de Mozo/a de almacén, en el sector logístico, se requiere tener una actitud proactiva, poder trabajar de forma independiente o colaborativa, responsabilidad y conocimiento del manejo de cargas y carretillas en algunas posiciones.

Para los repartidores/as –dentro del sector "última milla"- se requieren profesionales dinámicos, a los que les guste conducir cualquier tipo de vehículo (este va a depender de la posición), que tengan flexibilidad horaria y experiencia en posiciones de reparto.

Y para las posiciones de dependientes/as y promotores/as se buscan personas dinámicas, entusiastas, con don de gente, actitud positiva, flexibilidad, ganas de aprender, con habilidades comerciales, y que les guste trabajar en equipo.

Todas las personas interesadas en consultar estas vacantes y el resto e inscribirse en ellas pueden visitar la página web: https://www.adecco.es/ofertas-de-trabajo-hoy

Sobre El Grupo Adecco

The Adecco Group es el mayor grupo de talento comprometido con las personas y la innovación. Lleva más de 40 años transformando la sociedad, acompañando a las personas en cada etapa de su vida laboral y ayudando a las empresas a encontrar ese talento que necesitan.

"Nuestros logros hablan de compromiso: En este tiempo se ha contratado a más de 6 millones de personas en España, y en el último año hemos empleado a 125.000, 35.000 de ellas menores de 25 años y 20.000 mayores de 45 años. Invertimos 8 millones de euros anuales en formación, y capacitamos a 69.000 personas. La innovación, la empleabilidad y el propósito impulsan a TAG para construir un futuro laboral sostenible para todas las personas". Para más información, se puede visitar la página web www.adecco.es