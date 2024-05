Manta para enderezamiento de cables alta tensión de Garsan, una solución confiable y segura

Cuando se trabaja con el tendido eléctrico puede darse la circunstancia de que el cable de alta tensión presente torceduras o curvas que se deben enderezar. También hay casos en los que es necesario doblar el cable para poder adaptarlo a un recorrido específico. Ahora bien, estas maniobras pueden ser difíciles de ejecutar debido a la dureza de los materiales.

Para ello, la solución consiste en calentar los cables de manera controlada para volverlos más maleables y conseguir la forma concreta que se necesita. De este modo, es posible proceder con las conexiones requeridas. Para obtener buenos resultados en estas operaciones es fundamental utilizar una herramienta segura y eficaz como una manta para enderezamiento de cables alta tensión, también conocida como camisa calefactora.

Actualmente, Garsan es una de las empresas donde se pueden encontrar estos artículos. Esta tienda ubicada en Barcelona destaca por ofrecer soluciones basadas en las últimas tendencias y tecnologías del sector del calentamiento industrial.

Mantas térmicas para las instalaciones del sector de la energía renovable Garsan cuenta con mantas térmicas diseñadas para satisfacer las exigentes demandas del sector de la electricidad en general y de las energías renovables en particular. Con respecto a esto último, en este ámbito son habituales las labores relacionadas con el enderezamiento y manipulación de líneas de alta tensión.

Además, los clientes que requieren una solución muy segura para trabajar con cables de voltaje extra alto pueden utilizar con total confianza los productos de esta empresa, ya que están diseñados con rigurosos estándares de calidad y materiales de primera calidad.

Al respecto, las camisas calefactoras de esta firma tienen incorporado un sensor PT100 que está conectado a un controlador de temperatura digital con display, que es ajustable y desmontable. Además, según las necesidades del cliente, se puede emplear un regulador de 230 V o 110 V.

También cabe destacar que el stock de Garsan está compuesto por mantas térmicas de distintos tamaños y formas. No obstante, si el cliente no encuentra el producto que necesita, puede solicitar un servicio a medida. En este caso, el personal técnico de la empresa se encarga de fabricar una manta para enderezamiento de cables alta tensión 100 % ajustada al tamaño y forma que se requiera.

Camisas calefactoras de alta calidad En cuanto a las especificaciones técnicas, las camisas calefactoras fabricadas por Garsan están elaboradas con un paño impregnado en silicona, un aislamiento en fibra de vidrio, un aislamiento de 6 milímetros para una pérdida de calor mínima y cable de calefacción de alta resistencia.

Asimismo, estos productos están equipados con limitador de 100 °C, TermoFuse de 130 °C y cinchas para instalación fija.

En conclusión, cada manta para enderezamiento de cables de alta tensión fabricada y distribuida por Garsan destaca por su calidad. Esto permite efectuar distintas operaciones en el tendido eléctrico de manera segura, eficaz y práctica.