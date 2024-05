Dr. Juan Arenas, jefe del servicio de Aparato Digestivo de Policlínica Gipuzkoa: "Cada vez diagnosticamos más casos de pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales"

El Dr. Juan Arenas, jefe del servicio de Aparato Digestivo de Policlínica Gipuzkoa se muestra optimista por el "avance en los tratamientos farmacológicos para las enfermedades inflamatorias intestinales como son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn" Link al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_dbI2tjADbs

"Cada vez se diagnostican más pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII)", asegura Juan Arenas, jefe del servicio de Aparato Digestivo de Policlínica Gipuzkoa. Esta fue una de las conclusiones de la II Jornada de Controversias Digestivas celebrada el pasado viernes en Policlínica Gipuzkoa, a iniciativa del equipo de expertos en aparato digestivo de la Unidad de Endoscopia y Aparato Digestivo de Policlínica Gipuzkoa, que acogió alrededor de 60 médicos especialistas en Aparato Digestivo procedentes de toda la comunidad autónoma vasca y Navarra.

Cada año se diagnostican en España 10.000 nuevos casos de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, lo que supone una incidencia de 16 nuevos pacientes por cada 100.000 habitantes; 7,5 para la enfermedad de Crohn y 8 para la colitis ulcerosa.

Estas dos enfermedades crónicas afectan a la capacidad del cuerpo para digerir los alimentos y absorber los nutrientes, lo que puede generar síntomas como diarrea, sangrado, fatiga, dolor abdominal, pérdida de apetito, pérdida de peso y fiebre.

Origen desconocido

En palabras de Juan Arenas, "en la actualidad aún desconocemos el origen o la causa de estas enfermedades. No se ha demostrado nada acerca de qué pueda influir tanto en el desarrollo como en la evolución de las enfermedades inflamatorias intestinales, únicamente -añade el doctor Arenas-, se ha comprobado que el tabaquismo es el mayor factor de riesgo conocido para el desarrollo de la enfermedad de Crohn", asegura Juan Arenas.

En opinión de los especialistas expertos en aparato digestivo de Policlínica Gipuzkoa, organizadores de la II Jornada sobre Controversias Digestivas, "la enfermedad inflamatoria intestinal no discrimina por género, afectando por igual tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, aquellas personas con antecedentes familiares directos de enfermedad inflamatoria intestinal parece que presentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar la enfermedad. Este riesgo puede ser entre 4 y 20 veces más alto que el de la población general, con un riesgo absoluto que puede alcanzar hasta el siete por ciento".

Avance farmacológico

Si bien, de momento, no existe un tratamiento para curar por completo las enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, el experto en aparato digestivo y endoscopia de Policlínica Gipuzkoa, Juan Arenas, se muestra optimista respecto al "avance farmacológico que ha habido en los últimos años en cuanto a los medicamentos para tratar estas dos enfermedades".

Gran salto diagnóstico con la ecoendoscopia

La Unidad de Endoscopia de Policlínica Gipuzkoa, inaugurada recientemente, dispone de la última tecnología en software apoyado con inteligencia artificial para el diagnóstico y tratamiento de patología disgestiva e intestinal, tanto a través de gastroscopias como por colonoscopia, y entre los líderes del equipo de expertos de la unidad, se encuentra el médico especialista en aparato digestivo, Francisco Zozaya, que destacó en la II Jornada sobre Controversias en Patología Digestiva "el valor de las técnicas endoscópicas como claves para el diagnóstico de las enfermedades digestivas, poniendo especial énfasis en "la ecoendoscopia, porque ha supuesto un salto cualitativo en la calidad a la hora de poder realizar un adecuado seguimiento y caracterización de los pacientes con enfermedades pancreáticas", señala el especialista.

Asimismo, Francisco Zozaya, con gran experiencia en la realización de técnicas endoscópicas digestivas, aseguró que "a partir de nuestra experiencia aplicando softwares apoyados en inteligencia artificial para la identificación de lesiones digestivas mediante técnicas endoscópicas, estos constituyen un enorme avance y considero que la inteligencia artificial ha venido para quedarse como apoyo para los métodos de diagnóstico de las enfermedades digestivas".

Vídeos

Enfermedades Inflamatorias Intestinales. Dres. Francisco Zozaya y Juan Arenas.