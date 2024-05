Diretoria da Jan-Pro Brasil e Franqueados de Campinas - SP Juntos Pelo Crescimento da Região

Em uma iniciativa inovadora, a diretoria da Jan-Pro Brasil intensifica sua aproximação com os franqueados da região de Campinas, São Paulo, um dos mercados mais promissores do país. Este movimento estratégico visa não apenas fortalecer o suporte e o desenvolvimento dos franqueados atuais mas também explorar as vastas oportunidades de expansão de mercado na região.

Campinas, conhecida por seu dinamismo econômico e por ser um polo tecnológico e industrial, apresenta um terreno fértil para o crescimento de franquias da Jan-Pro. A diretoria da Jan-Pro Brasil reconhece o potencial único da região e está comprometida em investir recursos e suporte para maximizar o sucesso dos franqueados existentes, atrair novos empreendedores e clientes.

A franqueadora americana com sede no Brasil está implementando programas de suporte personalizados para atender às necessidades específicas dos franqueados de Campinas, garantindo que tenham todas as ferramentas necessárias para crescer e prosperar.

Investimentos significativos em treinamento e capacitação serão feitos para assegurar que os franqueados estejam sempre à frente das tendências do mercado e possam oferecer serviços de alta qualidade. A Jan-Pro Brasil está explorando ativamente oportunidades de expansão na região, identificando áreas com alto potencial de crescimento e trabalhando para estabelecer novas franquias.

A aproximação da diretoria com os franqueados de Campinas não beneficia apenas os envolvidos diretamente com a Jan-Pro. Este esforço conjunto tem um impacto significativo na economia local, criando empregos, fomentando o empreendedorismo e contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.

A diretoria da Jan-Pro Brasil, incluindo o Presidente e o Vice-Presidente da empresa, Adilson Barroso e Victor Rios, respectivamente, estiveram em Campinas no dia 9 de maio de 2024. O encontro teve como objetivo principal reunir-se com os franqueados atuais da região para um alinhamento de estratégias e planejamento detalhado sobre o trabalho intensivo de suporte que será oferecido à rede na região.

Reconhecendo o potencial econômico e o dinamismo empresarial de Campinas, a diretoria da Jan-Pro Brasil escolheu a cidade como um ponto focal para intensificar o suporte e acelerar a expansão de sua rede de franquias. A visita dos executivos sublinha o compromisso da empresa com o sucesso dos franqueados e com o aproveitamento das oportunidades de crescimento na região.