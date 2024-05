Evitar las multas por la factura electrónica es 'fázil' y gratis con zerca!

zerca! FÁZIL es el software gestión diseñado específicamente para pymes y autónomos que, entre otras funcionalidades, cumple con la normativa de factura electrónica aplicable en 2025, evitando multas y sanciones. A partir de su desarrollo de inteligencia artificial, integra todos los procesos de gestión en una sola aplicación extremadamente sencilla. zerca!, como agente digitalizador homologado, ofrece esta solución de manera completamente gratuita.

Una sola aplicación para gestionar todo el negocio Concebida para adaptarse a las necesidades específicas de comercio, hostelería y profesionales independientes, zerca! FÁZIL es la solución integral de software que gestiona todos los flujos del negocio con eficiencia.

Esta aplicación resuelve todos los procesos en una solo programa: desde la contabilidad y facturación (normativa “factura electrónica 2025”), a las relaciones con clientes (seguimiento detallado de las interacciones con clientes, desde el contacto inicial hasta el servicio posventa), pasando por inventario y logística, flujos de negocio o recursos humanos (gestión de nóminas, control horario, reclutamiento, capacitaciones y desarrollo de carrera)

Gracias a su tecnología de vanguardia, que incluye inteligencia artificial y machine learning, zerca! FÁZIL es la aplicación que no solo gestiona los recursos empresariales de manera eficiente, sino que además “aprende”, adaptándose de manera dinámica a las necesidades específicas de cada negocio.

Las ventajas que han marcado su éxito Es extremadamente fácil de usar gracias a su interfaz intuitiva, que permite a los usuarios configurar la plataforma de acuerdo a las preferencias y necesidades de cada pyme o profesional. La aplicación gestiona todas las áreas de una empresa desde una única plataforma con acceso desde el móvil, ordenador o tableta.

Resulta 100% segura, gracias a su tecnología que garantiza la privacidad y custodia de los datos almacenados de forma fiable en un modelo cloud.

Zerca! fázil hace posible la toma de decisiones racional a partir de la información procesada, ayudando a pymes y profesionales a entender mejor sus operaciones. Como agente digitalizador homologado, zerca! ofrece a pymes y autónomos la implantación gratuita de la solución zerca! FÁZIL gracias al Kit Digital.

Más sobre Zerca! zerca! es el referente nacional en digitalización para pymes y autónomos. Su compromiso es hacer accesible la tecnología a los pequeños y medianos agentes económicos, a través de una visión humanista de la misma: utilidad, sencillez y precio.

zerca! es una compañía de capital 100 % nacional, que paga todos sus impuestos en España y reinvierte todos sus beneficios en crecer y generar nuevos empleos y más oportunidades digitales para pymes y autónomos. Entre otras distinciones, cuenta con una Mención honorífica III Concurso de Ideas Tecnológicas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en 2022, la distinción como Caso de Éxito por Google en 2023 o su desarrollo "Modelo de Inteligencia del Dato ZERCA!MB", registrado por la U.S. COPYRIGHT OFFICE en 2024.