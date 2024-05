ISID confirma su presencia en el Smart City Expo World Congress 2024

ISID participará como expositor en el 2024 Smart City Expo World Congress, que se celebrará del 5 al 7 de noviembre en Barcelona, con su solución Intelion Safe City, una plataforma integral para Safe City orientada a mejorar la infraestructura de seguridad de cualquier ciudad y a proporcionar servicios avanzados de análisis de vídeo y audio con IA.

ISID, empresa tecnológica especializada en soluciones y plataformas de IA para el almacenamiento y análisis avanzado de vídeo y audio, asistirá al Smartcity Expo World Congress de este año en Barcelona. Este congreso se celebra en Barcelona desde 2011, y es el mayor y más influyente evento mundial sobre ciudades e innovación urbana. Con más de 25.000 asistentes y más de 1.100 expositores de 850 ciudades en 2023, este evento conecta a líderes de empresas, gobiernos y organizaciones globales con los avances tecnológicos más recientes para hacer avanzar a las ciudades hacia un futuro mejor. El objetivo del evento es colectivizar la innovación urbana en todo el mundo y capacitar a las ciudades para afrontar los retos críticos a los que se enfrenta el mundo hoy en día. Líderes municipales y empresas innovadoras se reúnen para conocer el estado del arte de la tecnología Safe City y encontrar nuevas aplicaciones que mejoren y optimicen el funcionamiento de cualquier ciudad.

Intelion Safe City, la seguridad de cualquier ciudad moderna La población de las ciudades está creciendo en todo el mundo, lo que genera retos particulares para las administraciones locales: la energía, la gestión de residuos, el tráfico son temas importantes, pero nadie quiere vivir en una ciudad que no sea segura. De ahí que una parte importante de cualquier programa de Ciudad Inteligente sean sus iniciativas de Ciudad Segura. Y aquí es donde Intelion Safe City de ISID puede ayudar a las administraciones locales.

Intelion se integra con cualquier VMS (sistema de gestión de vídeo) y le añade una capa de análisis de vídeo con IA, de modo que es posible supervisar cientos o miles de secuencias de cámaras automáticamente, sin intervención humana, buscando elementos específicos como caras, matrículas, objetos y similares. Los tradicionales centros de control, atendidos por cientos de personas que se limitaban a mirar las pantallas, son cosa del pasado. La nueva vigilancia urbana requiere menos mano de obra, ya que es Intelion quien hace el trabajo y solo avisa a un agente de policía cuando ocurre algo fuera de lo normal.

La IA de Intelion trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, analizando grandes cantidades de imágenes, grabaciones de vídeo y audio o imágenes de cámaras en busca de caras, matrículas, movimientos o acciones sospechosas, etc. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden definir qué se vigila y cuándo dar la alerta. El sistema también es capaz de encontrar cualquier elemento que resulte de interés en un momento determinado (cara, objeto, matrícula) y rastrearlo hacia atrás en el tiempo a través de todas las grabaciones de las cámaras conectadas. Por ejemplo, para reconstruir la trayectoria de un vehículo o una persona antes del suceso de interés (accidente, delito, etc.).

Para ahorrar aún más tiempo, Intelion crea informes con toda la información encontrada para que estos resúmenes puedan compartirse con la unidad adecuada que se encargará del caso.

Acerca de ISID ISID es una empresa española y global que desarrolla soluciones y plataformas para el procesamiento, análisis, gestión y almacenamiento de audio y vídeo, ya sea basado en archivos, en streaming o en directo (TV). Nuestras soluciones integran módulos avanzados de análisis de IA (como biometría, S2T, traducción, reconocimiento de objetos, audio fingerprinting & ID, etc.) y se utilizan en múltiples sectores, como Seguridad, Gobierno y Administración Pública, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Inteligencia, Agencias de Comunicación, Educación, Bancos de medios, Sanidad y Legal. Son agnósticas con respecto a las plataformas de despliegue y pueden integrarse con la mayoría de proveedores tecnológicos e instalaciones audiovisuales existentes.