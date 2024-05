Cambiar la pantalla del iPhone 14 con Reparar Ordenadores

Uno de los problemas más comunes de los usuarios que utilizan un móvil es la rotura del cristal exterior táctil o de la pantalla que proporciona la imagen. En estos casos, es necesario acudir a la ayuda que puede ofrecer un especialista técnico.

Con respecto a esto, Reparar Ordenadores es una empresa de servicio técnico informático que se encarga de la reparación de ordenadores, portátiles, iPhone y iPad en Madrid y sus alrededores. Al recibir el apoyo de un equipo de expertos altamente capacitados, los clientes que buscan, por ejemplo, cambiar pantalla iPhone 14 pueden obtener una solución eficiente para su dispositivo.

Reparar Ordenadores son expertos en cambiar la pantalla del iPhone 14 en Madrid Para cambiar la pantalla de un iPhone 14, el primer paso es hacer un diagnóstico del dispositivo averiado, debido a que en ocasiones los síntomas pueden otorgar una pista falsa. A propósito de esto, hay problemas que presentan distintos grados de complejidad. Actualmente, el coste del cambio de esta pieza para los modelos 14 y 14 Plus es de 120 €. Esto incluye la pantalla del dispositivo, la mano de obra y el IVA.

Una de las opciones que tienen los clientes es pedir el servicio de recogida directamente en su domicilio o en la dirección de su preferencia. En estos casos, el trabajo de reparación se inicia al día siguiente. En un plazo de 24 horas hábiles, a menos que no existan piezas en stock o la avería sea más compleja, un mensajero se encarga de devolver el dispositivo reparado. La garantía de este servicio es de 3 meses y aplica siempre y cuando no se compruebe ninguna manipulación o rotura originada por el usuario.

¿Por qué elegir el servicio de reparación de Reparar Ordenadores? Al acceder a la sección Reparación de iPhone 14 en la página web de Reparar Ordenadores, los clientes pueden encontrar información acerca de los servicios disponibles para reparar su móvil. Además del cambio de pantalla, estos técnicos realizan el reemplazo de baterías desgastadas o defectuosas, resuelven problemas con el software o la cámara y ofrecen diagnósticos completos para asegurar un funcionamiento óptimo.

Para mantener la integridad del dispositivo, esta empresa emplea piezas de alta calidad, cuidando cada detalle para conseguir los mejores resultados. A través de su página web, los clientes pueden conocer más acerca de estos servicios o agendar una cita para garantizar una reparación rápida y efectiva.

A la hora de cambiar la pantalla de un iPhone 14, recurrir al servicio de Reparar Ordenadores es una opción segura y confiable. Los clientes pueden dirigirse al taller de esta empresa en Madrid o solicitar la recogida del móvil por un valor adicional. De esta manera, es posible acceder rápidamente a una solución garantizada y asegurar el rendimiento del dispositivo.