VERONA nuevo single 'Ahora Todos Duermen'

En diciembre de 2023 VERONA fue a visitar a Santi García en Ultramarinos Costabrava con una intención clara, grabar unas canciones potentes y directas, que estuvieran a la altura de la fuerza que caracteriza al grupo en directo y que el público pueda cantar y disfrutar. Estas canciones, que serán editadas por Entre Botones, saldrán bajo el nombre de 4 Fuegos.

Su primer single de adelanto lleva por título Ahora Todos Duermen, y de esta forma nos cuenta el grupo que nos dice la canción:

Es justo ese momento en el que nos quedamos solos y nos decimos las cosas como las sentimos sin guardarnos nada, para bien o para mal. Esperando la mejor de las sonrisas o la mayor de las decepciones.

El amor y el desamor en paralelo jugando cada vez con más fuerza en nuestras vidas. Ahora en este silencio, donde con decisión, buscamos la manera de romperlo te hago esta canción, te escribo y me despido de la noche anterior en donde los miedos me visitaron y me sacaron de la cama obligándome a sentarme asustado frente este folio en blanco.

Ahora todos duermen y nosotros estamos despiertos.

VERONA nace en Granada en 2017 con un puñado de canciones que dieron lugar al nacimiento de su primer EP. Guitarras afiladas, melodías pegadizas y canciones que van desde la calma a la revolución más Indie-Rock.

Con estas canciones fichan por Subterfuge Records, con quienes editarán dos trabajos más. Entre publicaciones, Verona ha llevado su música por toda España, tanto a salas, acompañando a grandes nombres de la escena española como Neuman, Viva Suecia, Nudozurdo, Triángulo de Amor Bizarro, Cycle, etc.) como a festivales (Granada Sound, Interestelar, En Órbita…).

VERONA edita cuatro trabajos en cuatro años: “Dinámica” (EP, 2017), “Equilibrio” (LP, 2018), “Fuerzas Resultantes” (EP 2019), “Capital Silencio” (LP, 2020). Para estos trabajos han contado siempre con productores de primer nivel como Paco Román (Neuman), Luca Petricca y Juanca de Supersubmarina.

Todos estos trabajos fueron elegidos por la emisora nacional “Radio 3” como discos de la semana en su momento, apareciendo en programas como 180º de Virginia Díaz, HET2 de José Manuel Sebastián o Disco Grande de Julio Ruiz.

En agosto de 2021, Verona entró a grabar en “El Castillo Alemán” con un omnisciente Carlos Hernández Nombela como productor, para crear lo que fue su quinto trabajo de estudio que llevo por título GIRO ARGUMENTAL.

En esta ocasión, un nuevo largo. Diez temas que fueron editados por BMG Spain en 2022.

La empresa de promoción musical PROMOSAPIENS trabaja en la comunicación del nuevo trabajo de VERONA.