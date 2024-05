MusicHunters ha anunciado que el nuevo EP de Lost By Karma ya está aquí

Con una fresca propuesta de pop rock con bases electrónicas que exploran los sonidos de los 90 y de los principios de este siglo, Lost By Karma ha logrado alcanzar nuevos universos sonoros y visuales, los cuales han sido plasmados en su último lanzamiento: “Rabia”. De acuerdo con lo informado por MusicHunters, agencia que colabora con la banda conformada por los hermanos María y David Infantes, la presentación de este esperado EP ha puesto de manifiesto el carácter luchador de este proyecto, cerrando un círculo de canciones cargadas de fuerza y mucho mensaje.

“Rabia”, el nuevo EP de Lost By Karma El lanzamiento de “Rabia”, el nuevo EP de Lost By Karma, representa para la banda madrileña una apuesta personal en la que se manifiesta la búsqueda de una esencia más rockera, sin dejar de lado las bases electrónicas que forman parte de su ADN musical. De esta manera, el lanzamiento de este Extended Play marca una evolución en la carrera de los hermanos Infantes, quienes han podido dar por terminada su historia sobre la rabia a través de 3 temas que reflexionan sobre el mundo que les rodea.

Las canciones “Juez”, “Enemiga” y “Miseria” abordan esta temática desde diferentes perspectivas, con el característico sonido indie pop con bases electrónicas de Lost By Karma. De la misma manera, hay que destacar la fundamental colaboración de Dany Richter, quien participó realizando tareas de producción en la grabación de “Rabia” en los estudios “El lado izquierdo” de Madrid en 2023, creando el embrión perfecto para la llegada de este nuevo trabajo.

Una banda en constante evolución Creada en 2015 por María y David Infantes, Lost By Karma es la demostración de que un proyecto musical duradero puede ser llevado a cabo por hermanos. En este sentido, la carrera de esta banda se inició con el lanzamiento en 2017 de “Double Bond”, un primer trabajo caracterizado por composiciones con una marcada base de rock oscuro. Después de un parón que les sirvió para dar un nuevo paso en su propuesta sonora, la banda retornó en 2020 de la mano de Dany Richter, quien se encargó de grabar, mezclar y masterizar el primer álbum de estudio de Lost By Karma: “El Festín Delirante”. Allí, se evidenciaba una clara influencia del synth pop de la década de los ochenta, con canciones en castellano que hacían referencia a temas crudos, sociales y relacionales, con un tono crítico.

Inquietos por naturaleza, la música de los hermanos Infantes ha evolucionado hacia una mayor contundencia, dando como resultado un disco con melodías reconocibles y letras directas, potentes y con garra, como “Rabia”. Este EP ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y fue recientemente presentado en un concierto en la sala Cadavra de Madrid, según lo indicado por la agencia MusicHunters.