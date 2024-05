Sac&Bags consigue un interesante éxito mediático con sus shopper artesanales

Cuando Esther Pérez-Cabezos incursionó en el mundo del diseño, no imaginaba que sus bolsos y caftanes serían eventualmente utilizados por algunas de las personalidades más famosas en España. Lo que empezó como un hobby alternativo a su profesión como jurista, hoy se ha convertido en una destacada firma de complementos de moda a nivel nacional e internacional.

Bajo la marca de Sac&Bags, esta profesional ha desarrollado una extensa colección de bolsos y accesorios de calidad excepcional, varios de los cuales han alcanzado un notable impacto mediático. Entre ellos, destacan sus shopper personalizados artesanales, los cuales sobresalen por su carácter innovador y diseños exclusivos.

Calidad y exclusividad en bolsos artesanales personalizados Sac&Bags es una marca especializada en bolsos, carteras y caftanes fabricados completamente en España. Todos sus productos están elaborados de forma artesanal y personalizable, de modo que cada artículo sea único y exclusivo para sus clientes. Para ello, utilizan únicamente textiles de alto nivel como el lino, neopreno, chenilla, seda y algodón. Esto se complementa con un meticuloso proceso de confección que cuida hasta el más mínimo detalle, para obtener un producto final de calidad excepcional.

Estas cualidades han llevado a muchos de sus bolsos a generar un notable impacto mediático, especialmente, sus shopper personalizados artesanales. Personalidades como la actriz Paula Echevarría y su hija; o Margarita Vargas y su primogénita, Eugenia; tienen estos artículos en su armario y los han lucido en diversas ocasiones. Asimismo, la Reina Letizia y sus hijas, la infanta Sofía y la Princesa de Asturias, han recibido en su momento sus respectivos Sac&Bags personalizados con sus iniciales.

Estos productos están disponibles en su plataforma online, donde se puede previsualizar los numerosos y originales diseños que conforman su colección de bolsos, clutch y shopper personalizados. También se pueden adquirir en su tienda física, un Showroom localizado en la céntrica calle Vallehermoso número 64 de Madrid, donde su personal, previa cita, atiende a los visitantes de forma cordial, exclusiva y personalizada.

Elegancia y funcionalidad: las ventajas de los bolsos shopper El bolso shopper es un accesorio tan elegante como práctico que aporta varias ventajas a las mujeres que deciden usarlo. Una de ellas es su gran versatilidad, ya que se adapta perfectamente para ir a la playa, al gimnasio, la oficina, universidad y muchas otras actividades. En buena medida, esto se debe a su tamaño, el cual ofrece mayor amplitud que muchos otros modelos y le permite ajustarse a todas estas situaciones. Además, su forma y distribución aportan una notable comodidad, tanto para llevarlo como al momento de organizar los objetos en su interior.

Por otro lado, este diseño es uno de los más seguros ante potenciales tirones o intentos de robo, sin que ello implique comprometer sus cualidades estéticas. Cada Shopper cuenta con un cierre de imán o cremallera, según el modelo elegido y siempre con un bolsillo interior pequeño con cremallera para poder guardar algún documento en su interior. Todas estas características se combinan con la elegancia de su estructura y su amplia variedad de diseños, especialmente en el catálogo de Sac&Bags. Esta firma tiene una extensa gama de modelos exclusivos en bolsos shopper personalizados, con patrones decorativos de diseño original de la marca, los cuales aportan un distintivo toque de sofisticación. Y el hecho de ser artesanales permite como casi todo en esta firma hacerlo a gusto del cliente, e incluso adaptarlo a una medida o tamaño especial si por alguna circunstancia el tamaño standard no se ajusta a lo requerido o necesitado, o si la tela usada no es del gusto del cliente. Esas son unas de las grandes ventajas que el trabajo artesanal y personalizado tiene y que tanto gustan a sus clientes que ven como resultado un producto único y exclusivo.