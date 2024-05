GX2 presenta un dispositivo revolucionario para la digitalización de lámparas de hendidura

Las lámparas de hendidura son equipos fundamentales para los especialistas en optometría. Este dispositivo permite tener una visión detallada de las diferentes estructuras ubicadas dentro y al frente del ojo, lo que resulta fundamental para evaluar la salud de la vista y detectar posibles enfermedades oculares.

En la actualidad se han desarrollado grandes avances tecnológicos para la lámpara de hendidura, como los sistemas de imágenes que permiten digitalizar sus funciones. Un ejemplo de este tipo de herramientas es el DSCL-200, el cual constituye una de las principales novedades en el catálogo de GX2.

Soluciones avanzadas en la digitalización de imágenes oftalmológicas GX2 es un distribuidor especializado en equipos médicos para el área oftalmológica. Entre sus productos destacados se encuentra el sistema DSCL-200. Este mecanismo fabricado por SBM SISTEMI, permite obtener imágenes y videos digitales de gran calidad mediante la lámpara de hendidura. Para ello, dispone de una estructura óptica que aporta una excelente resolución en cada imagen. Al mismo tiempo, utiliza un software completo, disponible en varios idiomas, que posibilita el almacenamiento y gestión de estos archivos para facilitar el seguimiento de los pacientes.

Este sistema es ideal para instalarse en lámparas de iluminación web. Sin embargo, gracias a su filtro infrarrojo también es posible instalarlo en una lámpara de hendidura con luces halógenas. Por otro lado, sistema DSCL-200 presenta también un diseño compacto que no ocupa mucho espacio y facilita su instalación. Además, solo requiere de poca luz para funcionar, lo que aporta mayor comodidad al paciente. Su mecanismo óptico permite configurar la distancia de enfoque de forma personalizada, según las necesidades de cada optometrista. Incluso, dispone de una función de zoom digital que ofrece un alto nivel de detalle en el análisis ocular.

La innovación que representa la digitalización de la lámpara de hendidura El sistema DSCL-200 distribuido por GX2 representa un avance trascendental en el análisis ocular gracias a las múltiples ventajas que aporta su uso. Anteriormente, las observaciones de la lámpara de hendidura se veían limitadas por factores como la memoria del optometrista, sin opción a revisar más fondo las impresiones obtenidas. No obstante, este mecanismo ofrece una alternativa precisa y eficaz para registrar los resultados del examen y revisarlos posteriormente para descubrir detalles subyacentes.

La digitalización de estas imágenes posibilita mostrar al paciente su condición de forma gráfica. De esta manera podrá tener una idea clara sobre el estado de su vista y la importancia de sus respectivos tratamientos.

Además, a diferencia de la mayoría de cámaras en este mercado, el dispositivo no va montado en los oculares, sino que emplea un divisor de imagen real ubicado entre los oculares y la óptica de aumento de la lámpara de hendidura. Esto permite a los pacientes utilizar el equipo normalmente, mientras que aporta una mayor calidad visual en los archivos. Todo esto lo convierte en una de las herramientas más eficaces en la actualidad para facilitar y optimizar los análisis oftalmológicos.