JPD Abogados y Asesores y las nuevas condiciones para que los solicitantes de asilo accedan al Arraigo Laboral

De acuerdo con una disposición interna de la Secretaría General de Migraciones, los solicitantes de asilo en España ya no pueden adquirir un permiso para residir de forma legal a través del Arraigo Laboral. Esto se debe a que, al no estar en situación de "residencia" o "estancia", no se puede aplicar esta figura.

Cambios en las condiciones para solicitar el Arraigo Laboral para los solicitantes de asilo El pasado 24 de enero, una sentencia del Tribunal Supremo determinó que los solicitantes de asilo en España se encuentran en situación de “mera tolerancia” mientras se estudia su solicitud, por lo que no pueden acceder al permiso de residencia por Arraigo Laboral. Esto se debe a que el reglamento de extranjería establece como requisito obligatorio que los ciudadanos extranjeros estén en situación de “residencia” o “estancia” para obtener dicho permiso.

Este nuevo criterio, que ya se está aplicando en las oficinas de extranjería, afecta a una gran cantidad de solicitantes de asilo. Incluso a aquellos que tienen recursos pendientes por la denegación de su solicitud, quienes ya no pueden apelar a esta figura para permanecer y trabajar en territorio español de forma legal. De manera que el Arraigo Laboral queda limitado a las personas que hayan tenido estancia o residencia legal en el pasado y que, habiendo trabajado durante esos períodos, han caído posteriormente en situación irregular.

Dadas las modificaciones sufridas recientemente en la figura del Arraigo Laboral, contar con el asesoramiento experto de abogados especializados es fundamental para entender las nuevas condiciones para acceder a este permiso.

Tras los cambios en la normativa del Arraigo Laboral, una de las alternativas que plantea este bufete para los extranjeros que desean solicitarlo es desistir del asilo político. Ante esta situación, las oficinas de extranjería se encargarán de verificar la presentación del desistimiento al Ministerio del Interior, sin esperar a que se emita la resolución correspondiente.

Con más de 30 años de experiencia proporcionando un servicio personalizado y responsable, JPD Abogados y Asesores se ha posicionado como uno de los despachos más destacados de la capital española. Ahora mismo es uno de los bufetes más destacados en lo que respecta a trámites vinculados con la estancia, residencia y nacionalidad de los ciudadanos extranjeros en España.