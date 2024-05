La Fundación FEPAMIC dirigida por Alfonso Ariza mejora la calidad de vida de personas con discapacidad

En 2022, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES) publicó su 12vo informe sobre el estado de pobreza en los países de la Unión Europea. Según el informe, para ese momento, España registraba una cifra de pobreza cercana al 27.8 %, lo que generó preocupaciones en dirigentes nacionales y en la opinión pública. Sin embargo, la cifra de pobreza en personas con discapacidad no levantó tanto revuelo a pesar de que oscilaba en un 33 %. Aun así, este índice prendió las alarmas en fundaciones dedicadas a la protección y cuidado de personas pertenecientes a este grupo poblacional, entre ellas la Fundación FEPAMIC. Para Alfonso Ariza, su director, estas cifras no han cambiado mucho después de la publicación del informe. Por esto trabaja incansablemente para acompañar a la población con discapacidad en el desarrollo de sus metas profesionales y económicas, de tal manera que su riesgo de caer en una situación de pobreza se disminuya.

Asistencia social para población con discapacidad A pesar de que existen programas que mejoran la oferta de trabajo para las personas con discapacidad, el encontrarse vinculadas al sistema laboral no impide que caigan en situación de pobreza. A diferencia de otros ciudadanos, estas personas necesitan de equipamientos y elementos especiales para mantener su calidad de vida. Por eso es necesario que gobiernos, empresas privadas y la sociedad civil implementen medidas y políticas que ayuden a paliar las problemáticas que les ponen el riesgo. Desde organizaciones como la Fundación FEPAMIC se han desarrollado e implementado diferentes estrategias que buscan mitigar la marginación. El objetivo es ofrecer a las personas con discapacidad alternativas laborales, educativas y de integración, mediante programas de asistencia social que tengan en cuenta todos los aspectos de su vida, incluyendo la ocupación del ocio y el tiempo libre.

Arte para la solidaridad Actualmente, Alfonso Ariza, director de la Fundación FEPAMIC, está liderando un evento en Córdoba que busca estimular el sector cultural de la ciudad y además apoyar el desarrollo de niños con movilidad reducida. Se trata de una exposición de arte en la que participan pintores contemporáneos de diferentes partes del país, cuyas creaciones van a ponerse a la venta con el objetivo de recaudar fondos para la compra de exoesqueletos para niños con diferentes patologías.

El dinero recaudado será administrado por la fundación y se invertirá en la adquisición de nuevas herramientas de movilidad para menores de edad, siendo los niños de Córdoba los más beneficiados con esta iniciativa. Para Ariza, el uso de estos equipos favorece el desarrollo de los pacientes y además contribuye a su mejoría, si se utilizan como apoyo a las terapias y tratamientos médicos recomendados. Con este evento, Alfonso Ariza y la Fundación FEPAMIC esperan hacer frente a las cifras de pobreza de la población con discapacidad y servir como apoyo a las familias que conviven con un menor de edad en situación de dependencia.