Javier Feldman, propietario de la empresa de construcción Grupo Jasan SRL y con un largo recorrido en el ámbito de la construcción sostenible, ha implementado proyectos innovadores que han sido reconocidos en toda Argentina Su visión para el mañana del sector se basa en la innovación y la tecnología. No obstante, Javier Feldman destaca en no dejar de lado la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente. Una combinación de promover la formación de la mano de obra, encontrar vías de escape y soluciones de alto valor para los desafíos del sector y participar en iniciativas de desarrollo sostenible.

En cuanto a las acciones y proyectos concretos que Javier Feldman ha desarrollado, se encuentran los proyectos de vivienda social, el uso y adaptación a nuevas tecnologías que, juntamente con la promoción de formaciones, ha demostrado con creces el empeño y dedicación hacia el sector de la construcción en Argentina.

Por otro lado, más allá de su notable trayectoria profesional, cabe destacar una serie de valores que no se encuentran, desgraciadamente, en la gran mayoría de lugares, relacionados con la calidad humana y su profunda vocación de servicio. Por lo tanto, estos valores remarcables inspiran a las nuevas generaciones de profesionales del sector y su compromiso con la comunidad lo convierte en un agente de cambio significante.

Como gran representación de dicho ámbito, Javier Feldman ha generado, por lo tanto, una sensación de esperanza para Argentina. Es por eso por lo que, los jóvenes y adultos pertenecientes al sector han podido y podrán presenciar esta ilusión que se brinda por todo el país.

De este modo, Javier Feldman ha generado un impacto positivo por la generación de empleo, el desarrollo económico, la mejora de la calidad de las personas y el fortalecimiento de este tan reconocido e importante sector.

"Estoy convencido de que el sector de la construcción tiene un enorme potencial para contribuir al desarrollo de Argentina",afirma Javier Feldman. "Con innovación, tecnología, responsabilidad social y cuidado del medio ambiente podemos construir un futuro mejor para todos".