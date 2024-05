Los mejores destinos para recorrer en moto

La Agencia RV Edipress recomienda algunos de los lugares más interesantes para los amantes de la carretera que buscan una escapada perfecta para hacer kilómetros.

Cada fin de semana las carreteras españolas se llenan de moteros que, solos o en grupo, buscan esos trayectos sinuosos y trepidantes, tomando curvas y disfrutando de la conducción a la vez que se maravillan con los paisajes, miradores y rincones especiales. La lista de los mejores destinos para recorrerlos en moto debe contar con opciones que reúnan una serie de requisitos: lugares atractivos, excelente gastronomía y sobre todo, fabulosas y kilométricas pistas de asfalto.

Perderse por la Ruta del Vino de Rioja Alavesa

Al norte de España se sitúa una pequeña comarca salpicada de villas con historia, viñedos y entornos naturales fascinantes. Recorrer las carreteras que vertebran y unen estos pueblos es un disfrute para la conducción y para quedarse prendado de las panorámicas que se encuentran a su paso. Conviene hacer una pequeña para retomar fuerzas en Laguardia, concretamente en el Espacio Gastronómico Villa-Lucía. Los viajeros podrán dar buena cuenta de la mejor gastronomía vasco-riojana acompañada de los mejores vinos con D.O. Ca Rioja.

El serpenteante y cautivador recorrido por una Ría con mucha ‘estrella’

La Ría da Estrela, situada en La Coruña, promete enamorar a los moteros amantes de las buenas curvas y los paisajes más genuinos y emocionantes. A través de cinco municipios, este rincón de Galicia invita no solo a hacer un recorrido pilotando, sino también a un recorrido espiritual a través de su arquitectura religiosa, plasmada en el gótico marinero. Cultura marinera, entornos naturales prácticamente inexplorados y gastronomía de cercanía para conocer en profundidad a la más alta de las Rías Baixas cualquier fin de semana del año.

Todos los caminos llevan a Aranda de Duero

A través de múltiples carreteras secundarias por las que adentrarse y descubrir la fértil tierra de la ribera del Duero, los moteros se dirigen inevitablemente a su capital. Aranda de Duero es uno de esos destinos en los que hacer un alto para maravillarse recorriendo su casco histórico, para luego bordear el río en busca de esa postal icónica. Luego, cuando llega la hora de sentarse a la mesa, nada mejor que un suculento lechazo asado, ya que en Aranda son una institución. Lo mejor para regresar a casa en moto con el regusto aún vivo en el paladar.

Bajando por la sierra de Madrid se llega a un sitio único: ¡Torrelodones!

Los que saben de rutas en moto tienen en su radar particular a esta localidad madrileña. Tras una intensa mañana disfrutando de rincones como el embalse de los Peñascales, la Presa del Gasco o el Palacio del Canto del Pico, Torrelodones es un lugar fantástico para dar una vuelta y disfrutar de ese encanto serrano típico de las poblaciones de la zona. ¿Lo mejor? La gran oferta gastronómica para todo tipo de gustos y bolsillos. Torrelodones es uno de los destinos gastronómicos por excelencia de la Comunidad de Madrid.

Todo lo que puede ofrecer una comarca muy cerquita de la capital

En Las Vegas & Alcarria Madrileña confluyen kilómetros de carreteras donde descubrir pueblos con un encanto singular, en los que bodegas, campos de cultivo, rutas naturales y el patrimonio histórico hacen del destino un imprescindible para todos aquellos moteros que disfrutan conociendo lugares diferentes, donde el viaje tiene como recompensa una comarca casi desconocida para el gran público, que espera a ser descubierta en una expedición con amigos o en solitario, al ritmo que uno elija.

De ruta por la Campiña Sur Extremeña

Esta zona del interior del país es una verdadera gozada por sus carreteras recónditas, perfectas para una buena escapada a dos ruedas. Conviene tomar unas horas en la ruta para hacer un alto en el camino y conocer una localidad de cuento: Llerena. La ‘pequeña Atenas extremeña’, con su gran legado patrimonial, amplia oferta gastronómica y maravillosa hospitalidad extremeña, es un lugar más que adecuado para descansar antes de volver a hacerse a la carretera y seguir con la ruta marcada.