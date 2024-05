Niceblue, el producto estrella en redes sociales

El sello eco-friendly hoy en día es una de las cualidades más valoradas por los consumidores de todo tipo de productos. El sector de la limpieza no escapa de esta realidad, ya que se trata de un ámbito en el que durante años se han buscado alternativas con una menor repercusión sobre el medioambiente.

En ese sentido, uno de los productos virales en redes sociales es Niceblue que, desde su lanzamiento en 2001, ha tenido una gran aceptación en los consumidores y se ha convertido en una de las marcas pioneras, gracias a una serie de ventajas relacionadas con el ahorro y el bajo impacto ambiental.

Limpiador en gran concentración La principal característica de Niceblue es que se trata de un limpiador multiusos en alta concentración, al punto de que un solo bote equivale a 20 litros de los productos de limpieza tradicionales. Esto reduce de forma significativa los desperdicios plásticos, dado que se requieren menos envases.

Además, la empresa tiene una plena conciencia de la necesidad de frenar la contaminación del agua, lo que exige el uso de productos sin compuestos dañinos como los fosfatos. Por lo tanto, Niceblue se basa en una fórmula innovadora y ecológica de alta potencia como higienizante y bactericida.

Limpieza a menor precio Por otro lado, el hecho de que un solo envase contenga el equivalente a 20 limpiadores representa un gran ahorro para las familias. Además, esto es muy práctico, ya que Niceblue se puede diluir en agua en determinadas proporciones que resultan más adecuadas para la limpieza de cada tipo de superficie.

Cabe destacar que, a diferencia de otros productos en el mercado, este recuperador de superficies no está diseñado para un único propósito, sino que es apto para todo tipo de materiales como el plástico, fibra de vidrio, plexiglás, tapicerías, alfombras, azulejos, pavimentos, metales, cristales, pantallas de aparatos electrónicos, etc.

En conclusión, con un único producto como Niceblue es posible limpiar por completo el hogar, el vehículo, la oficina, la industria y cualquier tipo de negocio, al mismo tiempo que se ahorra y se protege al medioambiente.