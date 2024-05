La importancia que tiene el acompañamiento especializado para los nuevos emprendedores

Emprender es un desafío apasionante, repleto de oportunidades para quienes aspiran a consolidar por su cuenta una idea de negocio. Sin embargo, no todo es un camino fácil dentro de un ecosistema empresarial cada vez más demandante de creatividad y proyectos novedosos.

Hoy en día es importante que, más allá de tener una actitud de gestar un emprendimiento propio, los nuevos emprendedores conozcan los pasos necesarios que ayuden a superar los obstáculos para crear una empresa o marca propia. Es aquí donde Go Tu Empresa destaca al ofrecer un acompañamiento comprometido al emprendedor “desde cero”, proporcionándole formación inicial, mentorías particulares y servicios de alta de sociedades y autónomos.

Acompañamiento inicial a los nuevos emprendedores Los primeros pasos en el mundo del emprendimiento no son sencillos. Pero para los nuevos emprendedores Go Tu Empresa ofrece una charla inicial donde pueden explicar sus proyectos, desarrollar sus intenciones y conocer la situación actual del mercado. Todo desde la mirada especialista de Pedro, el consultor que está detrás de esta firma.

Básicamente, esta metodología contempla dos reuniones. La primera consiste en una entrevista con el desarrollador de la idea e identificación de las oportunidades comerciales por parte del aspirante a emprendedor. En la segunda, el profesional expone su visión y comparte una propuesta de proyecto que cubra las necesidades de un público objetivo. Una vez completado este proceso, el nuevo emprendedor puede acceder a capacitaciones profesionales que le permitan construir una empresa con productos o servicios rentables.

Este curso de emprendimiento "desde cero" que impulsa Go Tu Empresa reúne a profesores con acreditada experiencia en el arte de emprender. Además, ofrece un programa de formación centrado en conceptos fundamentales como la constitución de una compañía, publicidad online, principios básicos del copywriting y generación de una mentalidad emprendedora y resiliente.

Alta de sociedades y autónomos Go Tu Empresa también facilita herramientas prácticas para quienes quieren dar de alta a su empresa en el Registro Mercantil y cumplir con todos los requisitos legales, fiscales y de la seguridad social.

Por último, la firma también incluye servicios para aquellos autónomos que desean emprender y facturar sin necesidad de constituir una sociedad.