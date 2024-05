GAIA y Politeknika Txorierri protagonistas del proyecto europeo que establecerá el itinerario formativo específico en gemelos digitales

"He estado contemplando durante semanas cómo abordar este tema sin parecer necesitado o, Dios no lo quiera, pegajoso. Pero la verdad es que ya no puedo guardar silencio. También tengo sentimientos, sabes". Así arranca la carta de amor que, desde Motospa, están utilizando como campaña para hacer una llamada de atención a todos los dueños de motos de Madrid.