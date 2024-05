Alfa Romeo Junior; la revolución eléctrica llega a España

La llegada del nuevo Alfa Romeo Junior a España marca el comienzo de una nueva era para la prestigiosa marca italiana. Este modelo no solo representa la incursión de Alfa Romeo en el mundo de la electrificación, sino que también establece nuevos estándares en el segmento de los B-SUV. Con su diseño innovador y sus prestaciones avanzadas, el Junior está llamado a ser un líder en su categoría. Disponible ya para pedidos a través del concesionario oficial Ascauto, con sedes en Madrid, Móstoles y Alcorcón, este vehículo promete captar la atención de todos los entusiastas del automovilismo.

Un diseño que cautiva El Alfa Romeo Junior hereda la estética audaz de sus predecesores, ofreciendo un diseño que combina la tradición de la marca con un toque contemporáneo. La prominente parrilla frontal con el logo de Alfa Romeo se complementa con un paragolpes que integra una amplia entrada de aire y faros Full LED Matrix adaptativos. La parte trasera del vehículo no se queda atrás, con una luneta inclinada que rememora la icónica del Giulia TZ y pilotos oscurecidos que recorren todo el ancho del vehículo. Todo ello se ve reforzado por robustos pasos de rueda que albergan llantas de hasta 20 pulgadas, lo que le confiere una presencia imponente en la carretera.

Tecnología y confort al volante Internamente, el Nuevo Alfa Romeo Junior destaca por un habitáculo orientado al conductor, donde cada detalle ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de conducción sin igual. El panel de instrumentos digital y la pantalla táctil central facilitan el acceso a la información y a los sistemas del vehículo, mientras que un conjunto de botones táctiles manejan el climatizador y otras funciones importantes. Los asientos deportivos Sabelt y las salidas de aire con forma de quadrifoglio (trébol de cuatro hojas) son un homenaje a la herencia deportiva de la marca.

Rendimiento eléctrico que impresiona En términos de rendimiento, el Alfa Romeo Junior se ofrece en versiones que satisfacen tanto a los amantes de la sostenibilidad como a los entusiastas de la velocidad. La versión eléctrica base dispone de un motor de 156 CV, mientras que la versión Veloce eleva la apuesta con 240 CV. Ambas versiones están equipadas con una batería de 54 kWh que asegura una autonomía de hasta 410 kilómetros, con la posibilidad de realizar cargas ultrarrápidas.

Un compromiso con la sostenibilidad Alfa Romeo no solo busca liderar en diseño y rendimiento, sino también en sostenibilidad con su etiqueta 0 emisiones. El Nuevo Junior es un paso adelante en el compromiso de la marca con un futuro más verde, ofreciendo una alternativa atractiva y eficiente para los conductores urbanos y aquellos que desean reducir su huella de carbono sin sacrificar el placer de un vehículo con estética deportiva y de conducción.

¿Por qué elegir Ascauto para su Alfa Romeo Junior? Ascauto, como concesionario oficial de Alfa Romeo, está plenamente equipado para ofrecer una experiencia de compra excepcional siguiendo los altos estándares de marca. Con sedes en Madrid, Móstoles y Alcorcón, Ascauto no solo proporciona un acceso fácil, sino que también asegura un servicio al cliente sin igual con envíos a toda España. Al reservar su Alfa Romeo Junior a través de Ascauto, los clientes pueden estar seguros de recibir el mejor asesoramiento y apoyo durante todo el proceso de compra.

Si el Alfa Romeo Junior ha capturado su interés, se puede contactar con Ascauto para obtener más información y conocer más sobre su oferta Nuevo Alfa Junior en la web tiny.ascauto.com/junior. No hay que perder la oportunidad de ser uno de los primeros en conducir este revolucionario Alfa Romeo y diferenciarse del resto. Los asesores de Ascauto están disponibles para responder a todas sus preguntas y ayudarle a configurar su Junior ideal. Las personas pueden ponerse en contacto con ellos a través de su sitio web, por teléfono o visitando personalmente sus instalaciones. Además, al solicitar información, se estará entre los primeros en recibir actualizaciones exclusivas y tener la oportunidad de ver el vehículo en persona antes de su lanzamiento oficial.