Transporte de residuos, reciclaje y gestión de desechos peligrosos con Femevi

La Ley de España contempla una serie de normativas destinadas a reducir los efectos negativos de todo tipo de desechos en el ambiente y la salud humana. En ese sentido, sobre las industrias recaen ciertas responsabilidades en cuanto al transporte de residuos y el tratamiento de estos.

Sin embargo, a menudo, las empresas no cuentan con sistemas propios para la gestión integral de los desechos. En este caso, se debe acudir a compañías especializadas en estos servicios como Femevi, una firma ubicada en Vilamalla (Cataluña).

Soluciones eficientes en el sector del reciclaje Femevi se ha convertido en uno de los principales referentes en el sector de la recuperación, reciclaje y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, gracias a que desde 2010 se ha empeñado en ofrecer alternativas modernas, eficientes y sostenibles para todo tipo de industrias.

Esta empresa ha logrado desarrollar un sistema logístico integral que permite atender de manera eficaz los requerimientos de distintos tipos de clientes en cuanto a transporte de residuos, así como clasificación, separación y tratamiento de una gran variedad de materias.

Al respecto, cabe destacar que la compañía cuenta con vehículos, maquinaria, profesionales e instalaciones adecuadas para una gestión total de residuos urbanos orgánicos y comunes. Cuando se trata de desechos no peligrosos, la firma implementa soluciones enfocadas en el reciclaje.

Protocolos para el transporte de residuos tóxicos Femevi también ofrece soluciones personalizadas para el transporte, almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos o tóxicos. En estos casos, se emplean técnicas sofisticadas para la gestión adecuada y segura en una planta de procesamiento certificada.

De igual manera, la empresa gestiona productos que requieren de una manipulación especializada y protocolos en línea con las regulaciones vigentes, como es el caso del aceite mineral usado y los residuos de construcción.

Por último, cabe mencionar que Femevi además implementa servicios de desguace industrial, desarme de embarcaciones, gestión de vehículos fuera de uso, limpieza de tanques, evaporación y centrifugado para tratar tanto residuos líquidos como compactación, y prensado y trituración de materiales, entre otros.