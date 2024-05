Los ascensores exteriores de Cibes Lift resisten distintas temperaturas, lluvia y nieve

En el interior de muchos edificios y viviendas unifamiliares no existen las condiciones apropiadas para instalar un ascensor convencional. En estos casos, una alternativa es optar por un ascensor exterior.

Al estar fuera del resguardo de la vivienda, este se encuentra expuesto a distintas inclemencias meteorológicas y, por lo tanto, puede sufrir daños y deterioro. Para solucionar este problema, Cibes Lift fabrica modelos capaces de resistir variantes climáticas y de temperatura, ofreciendo una solución duradera y sólida.

Los ascensores de Cibes Lift son resistentes a los cambios de temperatura Cibes Lift es una destacada empresa de ascensores de diseño, originaria de Suiza. Desde su sede en España, proveen e instalan una amplia variedad de productos para viviendas unifamiliares, empresas y todo tipo de establecimientos.

Estos equipos se caracterizan por estar fabricados con materiales de alta calidad que garantizan una excelente resistencia a la intemperie. Se trata de una solución eficaz para la lluvia, la nieve y otras incidencias. En particular, tanto el marco inferior como la plataforma de estos ascensores tienen un tratamiento anticorrosivo especial que los resguardan del óxido.

Además, poseen un techo exterior estacionado con el que se proporciona una protección eficiente contra la lluvia y la nieve. También vienen con puertas de aluminio a prueba de óxido, paneles de cerramiento acristalados sellados y un compartimento eléctrico protegido contra inundaciones.

Cabe destacar que esta empresa realiza la instalación de los ascensores con total rapidez y eficiencia, en un tiempo estimado de entre 3 y 4 días.

Ascensores personalizados Los productos de esta empresa se personalizan de acuerdo a las demandas del cliente. Con respecto a esto, no solo se pueden adaptar algunas precisiones técnicas, sino también hacer diferentes combinaciones de colores. En todos los casos, la calidad de diseño resalta por su elegancia y belleza. Asimismo, es posible adaptar los ascensores para usuarios con sillas de ruedas y otras necesidades particulares.

Por medio de Cibes Lift es posible acceder a un ascensor exterior ideal para distintas edificaciones.