El World Art Dubái acogerá el estudio de neurociencia de The Well Being Planet

Las prácticas artísticas generan varios efectos saludables en las personas, como activar los sentidos, fomentar la creatividad y estimular la descarga emocional, entre otros beneficios. Por este motivo, el arte puede funcionar como una eficaz herramienta para cultivar el bienestar general y desarrollo personal.

Así lo resalta The Well Being Planet, una fundación que se dedica a la investigación, formación y asistencia en el cuidado de la salud mental desde la neurociencia. Esta organización formará parte del World Art Dubai 2024, donde presentará su visión sobre la relación entre arte y bienestar, y los beneficios que aporta esta combinación.

Un escenario ideal para abordar la relación entre el arte y el bienestar El World Art Dubai es uno de los encuentros más importantes de arte contemporáneo a nivel global, cuya edición de 2024 se llevará a cabo en el Dubai World Trade Center, entre el 2 y 5 de mayo. El evento presentará en exhibición más de 4.000 piezas artísticas, provenientes de alrededor de 400 galerías y autores particulares quienes, en conjunto, representarán a 60 diferentes países.

También se realizarán diversas charlas, talleres y presentaciones en vivo, con lo cual se busca generar experiencias memorables para los más de 15.000 asistentes que se espera en estas jornadas. Uno de los participantes en el evento será The Well Being Planet, una fundación que se dedica a investigar, desarrollar e implementar soluciones, por medio de la neurociencia, para mejorar la calidad de vida de las personas.

En el marco del World Art Dubai, su directora, Koncha Pinós presentará su lienzo terapéutico sobre arte y bienestar, en el cual profundiza la discusión acerca de la estrecha conexión entre ambos conceptos. De este modo, busca visibilizar ante un público masivo los significativos aportes de las prácticas artísticas en la salud y crecimiento personal, así como el trabajo de esta organización al respecto.

Los múltiples aportes del arte en el cuidado del bienestar Las expresiones artísticas no solo funcionan como herramienta terapéutica, sino que también como práctica cotidiana, aportando numerosos beneficios para la salud y el bienestar integral de las personas. Prácticas como la pintura, escultura y música fomentan la sensopercepción y agudizan los sentidos, lo que favorece el autoconocimiento y la conexión con del individuo consigo mismo.

Asimismo, estas actividades han demostrado una gran efectividad para reducir el estrés, principalmente cuando hay detrás un genuino entusiasmo y afición hacia ellas. También permiten desatar el pensamiento creativo, el cual resulta sumamente útil para afrontar los desafíos de la vida cotidiana. Además, con una práctica continua, las personas mejoran sus habilidades y perciben una sensación de logro, lo que deriva en un incremento de su autoestima.

Este tipo de efectos y su análisis formarán parte de la presentación de The Well Being Planet en el World Art Dubai 2024. En este espacio se analizará esta estrecha relación entre arte y bienestar, y las formas en que la expresión artística, en sus diversas variantes, puede convertirse en una herramienta de desarrollo personal.