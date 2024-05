Las ventajas que aporta el ozono en la limpieza de aguas residuales

En los últimos años, el ozono se ha posicionado como un material de gran utilidad para diversos procesos de saneamiento. En particular, destaca la desinfección y potabilización de aguas residuales, donde este compuesto resulta sumamente eficaz.

Debido a esto, cada vez más empresas y plantas de tratamiento optan por instalar generadores de ozono para aprovechar sus múltiples ventajas en el saneamiento de estas aguas. Para quienes necesitan este tipo de equipamientos, Ingeneal ofrece un amplio catálogo de dispositivos caracterizados por su calidad, eficacia y rendimiento.

La efectividad del ozono en el tratamiento de aguas residuales La reutilización de aguas residuales urbana es una práctica frecuente en numerosos países. Para tal fin, se pueden utilizar diferentes agentes químicos que aceleran la oxidación de los desechos orgánicos como, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno.

Sin embargo, aunque representan una solución fácil, muchas de estas sustancias se acumulan en niveles peligrosos para la salud, por lo que deben ser retiradas posteriormente. Ante esta situación, los generadores de ozono aportan una alternativa más inocua y sostenible.

El ozono es una solución ecológica que no genera residuos contaminantes y se transforma en oxígeno tras la desinfección. Asimismo, constituye una opción más segura porque no implica transportar químicos peligrosos y, a la vez, también representa una reducción de costes en este sentido. Además, resulta eficaz en el proceso de purificación, incluso en aguas donde la radiación UV carece de efectividad.

Innovación, eficacia y rendimiento en generadores de ozono Para aprovechar todos estos beneficios en el tratamiento de aguas residuales se requiere un generador de ozono eficaz, duradero y de alto rendimiento como los que ofrece Ingeneal. Esta empresa dispone de un amplio repertorio de generadores en diversos modelos.

Todos ellos están diseñados con tecnología avanzada en inversores conmutados de alta frecuencia, lo que incrementa la producción de este gas y reduce significativamente el tamaño de los dispositivos. Asimismo, sus materiales avanzados proporcionan una gran durabilidad y una prestación superior a la de los generadores convencionales.

En definitiva, todas estas características hacen de los productos de Ingeneal una solución ideal para la limpieza y desinfección de aguas residuales.