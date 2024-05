Verdades sobre la respiración que se deberían conocer

Respirar lentamente no siempre es sinónimo de relax. Si se da la instrucción de inhalar una cantidad desproporcionada de aire o se anima a los alumnos a practicar una técnica inadecuada de respiración para disminuir demasiado su frecuencia respiratoria, se puede activar una respuesta estresante de ansiedad e incluso pánico.

El dióxido de carbono (CO₂) no es un desecho. Tiene una serie de funciones cruciales para el organismo. De hecho, es el responsable del intercambio gaseoso en las células, la entrega de O₂ gracias al efecto Bohr, además de tener propiedades curativas.

Respiración abdominal y diafragmática no son lo mismo. El diafragma se mueve con independencia de que lo hagan los músculos abdominales.

Menos es más. Respirar de forma suave y lenta a través de la nariz a un ritmo adecuado a cada persona y sus circunstancias que cree una suave necesidad de más aire es la clave para una correcta oxigenación.

Respirar continuamente por la boca es una forma de respiración disfuncional. Promociona la hiperventilación, puentea las defensas inmunitarias de la nariz, eleva la respiración al pecho y está asociada con estrés y enfermedades.

Desafortunadamente, debido a que respirar es algo que se hace continuamente, se comete el error de pensar que no se puede respirar mal y que los ejercicios encaminados a respirar mejor no funcionan. Debido a que la respiración está profundamente conectada con mente y cuerpo a muchos niveles, cualquier desequilibrio respiratorio afecta a cuerpo y mente y al contrario.

Durante el día a día, mientras se practica yoga, se realiza ejercicio, trabajando o simplemente en cualquier actividad, la respiración o bien ayuda a la fuerza, equilibrio, movimiento o salud en general o la compromete. Más aún, como se respira en reposo, influye directamente en cómo lo se hará en el asana. Cuanto más suave la respiración, más fácil la postura. Pero esa respiración adecuada cuando la práctica es exigente requiere entrenamiento y no llega de forma natural. No hay mejor entrenamiento para esa respiración adecuada que aprender a respirar durante la vida diaria.

La mayoría de los practicantes, no importa lo avanzado de su práctica, podrían beneficiarse de tener un profesor que entienda la respiración y pueda ayudar a mejorarla dentro y fuera de la clase. Aprender a respirar de forma óptima durante la vida diaria es crítico para asegurar que la respiración cubre nuestras necesidades metabólicas y proporciona un adecuado bienestar físico y emocional.

