Next Point SOCIMI amplía su cartera geriátrica en colaboración con el Grupo Gran Vida

La adquisición de este destacado activo geriátrico en Sant Font De Campsentellers no solo amplía la cartera de la compañía, sino que refuerza su posición en el sector inmobiliario sanitario Dando respuesta a la creciente necesidad de centros de atención geriátrica en Cataluña, Next Point SOCIMI y Grupo Gran Vida se han unido para adquirir un activo significativo en Sant Font De Campsentellers (Barcelona). Esta colaboración pone de manifiesto la dedicación de Next Point SOCIMI a la mejora de los servicios sanitarios y a la ampliación de su cartera inmobiliaria.

Next Point SOCIMI, reconocida por sus inversiones estratégicas, ha demostrado una vez más su capacidad para identificar oportunidades que beneficien a la sociedad. La adquisición de este destacado activo geriátrico no solo amplía la cartera de Next Point SOCIMI, sino que refuerza su posición en el sector inmobiliario sanitario.

"A través de nuestra asociación con el Grupo Gran Vida, pretendemos hacer frente a la escasez crítica de centros de atención geriátrica en Cataluña", afirman Ofer Lior y Nir Tuvia Goldberg, directores ejecutivos de Next Point SOCIMI. "Esta colaboración nos permite tener un impacto significativo en la comunidad y, al mismo tiempo, ofrecer valor a nuestros grupos de interés".

El Grupo Gran Vida, con más de 25 años de experiencia y liderado por Lluís Gutiérrez Collet, aporta una valiosa destreza para garantizar la perfecta integración y operación de este nuevo activo, consolidando así su gestión de más de 500 camas en diversas instalaciones. Con esta reciente adquisición se refuerza la capacidad de la asociación para proporcionar una atención excepcional a la población de edad avanzada. Además, el objetivo del Grupo Gran Vida es seguir ampliando su cartera de gestión hasta las 1.000 camas a finales de 2025, lo que demuestra su compromiso por satisfacer la creciente demanda de servicios de atención geriátrica de alta calidad, principalmente en Cataluña.

"Esta colaboración supone un paso importante en nuestros esfuerzos por ampliar el acceso a servicios de atención geriátrica de alta calidad en Cataluña. Junto con Next Point SOCIMI, estamos comprometidos con la mejora de la calidad de vida de las personas mayores en la región", ha señalado Lluís Gutiérrez Collet, fundador y director de Grupo Gran Vida.

Next Point SOCIMI ha adquirido el activo a la sociedad "Residencia Geriátrica Emi-Rosa", mientras que Grupo Gran Vida actúa como arrendatario en virtud de una operación de Triple Red, lo que garantiza un acuerdo global.

La adquisición de la residencia Emi-Rosa confirma una vez más el interés de Next Point SOCIMI por ampliar su presencia inversora en el sector geriátrico. Esta alianza firmada supone la primera colaboración del inversor con Grupo Gran Vida y se suma a las anteriores colaboraciones con La Vostra Llar (que gestiona cuatro residencias con un total de 254 camas en Barcelona, La Garriga, Mataró y Blanes -Girona-) y Grupo Mimara. La colaboración con Grupo Mimara comenzó en noviembre de 2023, adquiriendo una residencia de 60 camas en Burguillos (Sevilla), seguida de la compra de dos residencias más en la provincia de Soria en enero de 2024, una en Almazán y otra en Valdeavellano de Tera, con 49 y 32 camas, respectivamente. Los acuerdos con los tres grupos gestores (La Vostra Llar, Mimara y ahora Grupo Gran Vida) incluyen acuerdos de continuidad de gestión a largo plazo en virtud de un contrato de alquiler para todos los centros mencionados.

La adquisición de este activo geriátrico no solo supone la expansión estratégica de Next Point SOCIMI, sino que también ejemplifica su compromiso por marcar una diferencia significativa en las comunidades a las que sirve. Con una visión compartida y el compromiso de crear valor duradero, Next Point SOCIMI y Grupo Gran Vida están preparados para dar forma al futuro de la atención geriátrica en Cataluña y más allá.