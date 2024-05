El 73% de las medianas y grandes empresas conocen ampliamente las ventajas del renting flexible de vehículos

El estudio realizado recientemente por Northgate a una muestra representativa de empresas españolas, dentro de su análisis del mercado del renting en España, también revela que más de la mitad estaría interesada en cambiar de un renting tradicional a uno flexible Los profesionales se enfrentan a cambios imprevistos en su actividad y necesitan libertad a la hora de contratar o modificar su flota de vehículos. Por esta razón, buscan soluciones eficientes y escalables para poder disponer de los vehículos según las necesidades de su negocio y mejorar así la gestión de su movilidad. Northgate, como el mayor proveedor integral de servicios de movilidad profesional a través del renting flexible, ha detectado un amplio conocimiento y creciente interés por este tipo de modalidad en el sector empresarial.

El 56% de las medianas y grandes empresas se pasarían de un renting tradicional a un renting flexible para sus vehículos de trabajo

Dentro del estudio llevado a cabo por Northgate, los datos extraídos confirman que el 73% de las empresas medianas y grandes conocen las ventajas del renting flexible de vehículos. Entre las principales conclusiones que se desprenden del estudio destacan que las empresas valoran positivamente que sea una alternativa más adaptable a las necesidades profesionales de la actividad empresarial; aspectos como no tener gastos de cancelación ni permanencia con este tipo de contratación y poder cambiar de vehículo más a menudo son señalados como ventajas claras de esta modalidad. Así, el 56% se pasarían de un modelo de renting tradicional a uno de renting flexible. Además, el 48% considera la fórmula del renting flexible sin compromiso de plazo como su primera opción frente un renting tradicional o un leasing.

Disponer de tiempo para el negocio, clave para el 57% de las pequeñas empresas

Dentro de este estudio, el 57% de las pequeñas empresas señala como relevante la despreocupación por todo lo relacionado con el vehículo, como el pago de impuestos, mantenimiento, asistencia 24horas/365días o disponer de un vehículo de sustitución. En el caso de las medianas y grandes empresas entrevistadas, el 61% ve muy interesante a la hora de contratar esta modalidad el hecho de poder tener un mayor control del gasto de sus vehículos de trabajo gracias a tener una cuota fija mensual con todos los gastos incluidos.

Así, además de la propia flexibilidad de este servicio, las empresas españolas valoran la cobertura de servicio que supone una modalidad como la que ofrece Northgate que, gracias a incluir todos los servicios en la cuota, permite no solo una mayor planificación y no tener gastos sorpresa, sino también poder optimizar los recursos de la compañía y evitar destinar tiempo o personal a las labores relacionadas con los vehículos de empresa.

Northgate, compañía líder de servicios integrales en movilidad profesional

El renting flexible que ofrece Northgate se posiciona como la mejor solución para las empresas por los beneficios asociados a este servicio y a la amplia gama de vehículos que la compañía ofrece. Además, Northgate está especializada en el renting flexible de vehículos comerciales ligeros, una tipología versátil que es muy demandada hoy en día por empresas que necesitan vehículos para su actividad empresarial. Northgate facilita a sus clientes profesionales el poder adaptar la flota de sus vehículos siempre que sea necesario, o cambiar el tipo de vehículo, dependiendo de la actividad que se vaya a realizar, de una manera ágil, sencilla y sin costes adicionales.

Sobre Northgate Renting Flexible

Northgate Renting Flexible es la filial española de Northgate PLC, una multinacional británica fundada en 1981 que cotiza en la bolsa de Londres (NTG). Está considerado el mayor operador europeo y español de vehículos comerciales e industriales, así como el pionero y especialista en renting flexible, tanto para empresas como autónomos y particulares. Actualmente, cuenta con una plantilla de más de 1.300 profesionales, una flota con 63.000 vehículos, más de 11.000 clientes, la mayor red de talleres propios del sector y una amplia red de delegaciones en todas las CC.AA, incluidas Canarias y Baleares. La calidad de su servicio, así como su capacidad de respuesta, convierten a Northgate en un gran aliado para la movilidad profesional de pymes y empresas, al ajustarse a las necesidades de su actividad, y ofrece la solución a usuarios particulares que optan para su movilidad por el pago por uso. Para más información, se puede visitar www.northgate.es