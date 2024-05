Fastener Taiwan 2024: Trazando un camino sostenible y de alto valor

La feria Fastener Taiwan se celebrará este verano, del 5 al 7 de junio. Este evento emblemático de la industria de elementos de fijación reunirá las innovaciones revolucionarias de más de 300 fabricantes de primer nivel, y su escala marcará un notable crecimiento del 20% en comparación con el año anterior Pioneros de la excelencia en el sector mundial de los elementos de fijación

Asentado en el núcleo industrial del sur de Taiwán, este evento se erige como un punto de unión fundamental para la cadena de suministro de elementos de fijación, fomentando la colaboración y reforzando la eficiencia operativa. Este posicionamiento estratégico no solo agiliza los procesos de adquisición, sino que también reduce significativamente el tiempo y los costes asociados al suministro de soluciones de fijación.

Los expositores de esta feria de elementos de fijación representan a gigantes de la industria, entre ellos se encuentran, por ejemplo, importantes proveedores de tornillos como ZYH YIN ENTERPRISE CO., LTD, que es proveedor principal de marcas de renombre como IKEA, y Boltun, reconocido como uno de los diez principales fabricantes mundiales de elementos de fijación para automoción. Otros participantes destacados son CHUN YU, empresa famosa por fabricar tornillos para Taipei 101, y LU CHU SHIN YEE, especializada en la fabricación de elementos de fijación para equipos semiconductores. Además, otros expositores han consolidado su posición en la cadena industrial de alto valor con productos innovadores como pequeñas raíces dentales artificiales o elementos de fijación para la aviación.

Navegar por la transición hacia la sostenibilidad ecológica

Sin embargo, el sector se enfrenta al enorme reto de la transición hacia la sostenibilidad ecológica. Con 248 productos con altas emisiones de carbono incluidos en el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea, el sector de los elementos de fijación de acero se ve especialmente afectado.

Para alinearse con las tendencias globales de sostenibilidad, Fastener Taiwán representa los valores de sostenibilidad medioambiental y empresarial en la industria. La introducción del distintivo 'ESG Pioneer' destaca a los expositores certificados por las normas ESG internacionales, mejorando la visibilidad de las empresas que cumplen las normas ESG.

Impulsando la innovación y la responsabilidad medioambiental

La exposición presenta por primera vez dos grandes pabellones: la 'Galería de Elementos de Fijación de Alto Valor', que muestra la versatilidad de los elementos de fijación de alto valor en diversas aplicaciones industriales, y la 'Zona de Sostenibilidad', que pone de relieve las aplicaciones de ahorro energético y reducción de carbono, junto con iniciativas de reciclaje de residuos. Estos esfuerzos impulsan el avance de una economía circular, ayudando a las empresas a adoptar soluciones ecológicas para sus líneas de producción. Además, la feria acogerá el foro Global Fastener Forum, que se centrará en debatir el impacto de Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono en el comercio de elementos de fijación.

Para más información, se puede visitar la página web oficial: www.fastenertaiwan.com.tw/en/