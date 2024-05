Las 5 mejores cafeterías de especialidad en Madrid según reseñas de Google

Madrid, la bulliciosa capital de España, es conocida por su vibrante escena gastronómica y su pasión por el café. Con una creciente comunidad de amantes del café de especialidad, la ciudad alberga una amplia variedad de cafeterías que ofrecen cafés y estilos diferentes para los aficionados más exigentes.

Para ayudar a explorar lo mejor que Madrid tiene para ofrecer en términos de café de especialidad, aquí están las 5 mejores cafeterías según sus puntuaciones en reseñas de Google:

9 Lives American Pies y Café (Fernando el católico, 6). Reseñas: (5/5)

Esta preciosa y acogedora cafetería ubicada en el barrio de Chamberí, cuenta con un espacio amplio para trabajar y disfrutar de sus tartas americanas y café de especialidad. Hacen las tartas a diario y tienen de varios sabores, de lima, de miel o de fresas asadas lentamente con crema de cacahuete. El café que tienen es de Nica Specialty coffee y lo preparan perfecto. Es normal con esta combinación no hayan tenido ninguna reseña negativa.

Pink Bourbon Café (Diego de León). Reseñas: (5/5)

Con una impresionante puntuación de 5 en Google, Pink Bourbon Café se destaca como una de las mejores opciones para disfrutar de café de especialidad en Madrid. Ubicado en el lujoso barrio de Salamanca, este encantador café ofrece un café de especialidad de 7 g roasters y bollería de calidad de panadario. Es un antiguo quiosco reconvertido en cafetería dónde además de disfrutar de un buen desayuno podrás comprar alguna revista. Siempre atienden de manera espectacular con una sonrisa.

Ahora en verano se especializan en freddo y freddo capuccino como opción para combatir el calor, recomendamos pasarse a probarlo.

Nica Specialty Coffee (Prosperidad, Calle Sánchez Pacheco, 53). Reseñas: (4,9/5)

Con una sólida puntuación de 4.9 en Google, Nica Specialty Coffee es la tercera cafetería de especialidad con mayor puntuación. Tanto Miguel como Dani, te atenderán amablemente y recomendarán sobre los cafés que tuestan ellos mismos.

Estos chicos comenzaron el negocio con la idea de traer un mejor café a su barrio y poco a poco han ido creciendo y expandiéndose incluso llegando a distribuir a otras cafeterías del centro.

Tienen varios cafés, pero el preferido es el colibrí azul. También hacen su propio chocolate (Bean To Bar) con un obrador del barrio llamado cacao en broma. Desde luego, un café a tener muy en cuenta por su calidad y trato.

Para los que prefieren tomar café en casa, también tienen venta online y suscripciones con envío gratis y un 30% sobre el precio.

Botánica café y plantas (Calle Moratín, 23 - Centro). Reseñas (4,9/5)

Esta pequeña, pero particular cafetería no solo vende café también plantas que tienen por todo el local. Cabe destacar que el sitio lo llevan unas chicas que hacen su propia bollería y que el café lo extraen a la perfección. Un specialty diferente dónde tomarte un café rodeado de plantas.

Monsieur café - Specialty coffee (Calle Donoso cortés, 62 - Chamberí) Reseñas (4,8/5)

Cafetería montada por dos chicas francesas que ofrecen café de muy alta calidad, un servicio excelente y una comida que solo se podrá probar allí, como sus financiers caseros o el croque-monsieur (un sándwich mixto con quesos franceses buenísimos, hecho a la plancha al momento). Si se tiene suerte, atenderá Melanie, una de las dueñas y es encantadora.

Estos son algunas de las mejores cafeterías de especialidad según las reseñas de Google, coinciden en amabilidad y trato personal, un producto de muy alta calidad y espacios acogedores. Y en todas ellas está el café de especialidad como protagonista.